Rubius sobre sus donaciones más incómodas: "Os habéis acostumbrado que tengamos que hacer lo que queráis"

Aunque en las últimas semanas están saliendo a la luz comentarios de cómo los streamers más grandes tienen contratos exclusivos y blindados con Twitch, las donaciones que estos reciben de los fans siguen siendo una fuente importantísima de ingresos. Lo malo es que a veces estos regalitos van con mensajes, para ellos, envenenados.

Rubius, que ya lleva unas cuantas donaciones polémicas (y que ha tenido que devolver unas cuantas) se encendía ayer con la petición-casi-orden que un seguidor le hacía acompañada de un dinero, opinando que había perdido el foco y que hacía cosas que no le gustaban. Red flag para el youtuber.

"Si no te gusta lo que hago ahí tienes la puerta, te vas a otro canal", respondía el noruego no tanto al donante en sí sino de manera genérica a aquellos que le mandan apoyos económicos a cambio de sugerencias fuera de tono. "Hay formas de pedir las cosas, y si he venido a Twitch a hacer lo que me sale de los cojones, y tendría que ser igual con todos los streamers".

"El que no quiera ver mi contenido no pasa nada, se entiende", responde Auron, el más grande entre los grandes de Twitch España, a una petición similar a la de su colega. "Pero no vengas a dar por culo porque lo único que te van hacer es que te baneen". Ni uno ni otro pierden las maneras, pero están cansados de una tendencia creciente, que se podría resumir en un 'si te pago, haces lo que digo'.

"Hay formas de pedir las cosas y a veces con las sugerencias del chat pienso en volver a algunos juegos", dice un poco conciliador Rubius, pero admite que no lleva muy bien eso de las órdenes y que cada vez se están dando más.

Auron y Rubius son los ejemplos de los streamers más grandes que se enfrentan al juicio del público, pero ni mucho menos los únicos en quejarse de esta situación. La cercanía con los creadores siempre ha sido uno de los pilares que los simpatizantes de Twitch han empleado como valor de la plataforma. Como en casi todo, hay dos caras en la misma moneda.