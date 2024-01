Rubius revela que no participará en ninguna serie durante este 2024: "No quiero formar parte de nada"

Después de tomarse unos días de vacaciones, Rubius ha vuelto a los streams con mucha más energía y un poco más descansado, algo que se ha visto reflejado en sus directos. Pero, pese a que su comunidad está emocionada con su regreso, parece que no todo han sido buenas noticias, ya que ha confesado que, durante este nuevo año, no quiere participar en ninguna serie de streamers ni ir a ningún evento presencial, algo sobre lo que ha hablado mientras escribía sus objetivos para este 2024.

Esto es algo que muchos ya sospechaban que podía llegar a pasar, porque Rubius ya lleva un tiempo hablando sobre lo tranquilo que está al hacer contenido por su cuenta, y también había confesado que estaba muy quemado de todo el odio que hay dentro de la comunidad de Twitch. Esto es algo que se vio reflejado durante la Twitch Cup, un torneo que trajo consigo mucha toxicidad y que provocó que Rubius llegara a plantearse la posibilidad de dejar los streams, algo que él mismo dijo durante uno de sus directos.

Por este motivo, este año no le apetece nada formar parte de ninguna serie llena de streamers ni ir a ninguno de sus eventos presenciales, ya que en estos momentos no es algo que le guste ni que le llene, por lo que quiere intentar evitarlos. Aun así, ha aclarado que él respeta mucho todo el trabajo que hacen sus compañeros, por lo que con esto no busca criticar el trabajo de los otros streamers, sino simplemente compartir cuáles son, en estos momentos, sus planes de futuro.

De todas formas, ha asegurado que también quiere seguir organizando proyectos y torneos como el de Fortnite, el cual le gustaría volver a repetir durante este 2024; y tampoco descarta que haga cosas con algunos de sus amigos más cercanos, por lo que la comunidad podrá seguir viéndole junto a otros streamers. Por tanto, habrá que ver qué es lo que tiene pensado Rubius para este año.