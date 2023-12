Rubius confiesa que se planteó dejar los streams después de ver todo el odio que hubo en la Twitch Cup

Aunque todos los streamers que se unieron a la Twitch Cup lo hicieron con el objetivo de disfrutar de Pokémon y pasárselo bien, esta serie competitiva ha terminado convirtiéndose en una de las que más hate ha provocado dentro de la comunidad. Esto es algo que ha sorprendido a muchos creadores de contenido, quienes no se esperaban que los seguidores del Pokémon competitivo fueran a ser tan duros con los streamers, especialmente porque saben que ellos solo lo juegan por diversión.

Y, entre las personas que se más se sorprendieron al descubrirlo está Rubius, quien confiesa que se quedó "flipando" al leer el chat de Folagor, porque en lugar de animarlos y apoyar el stream, se dedicaron a insultarle cada vez que cometía un error. Por ello, revela que no entiende por qué la gente actúa así, especialmente cuando saben que ninguno de los streamers que pelean juegan de forma competitiva a Pokémon, si no que se limitan a disfrutar de este videojuego.

A raíz de ver todos estos comentarios, confiesa que no solo se ha planteado dejar de participar en series, sino que incluso tuvo pensamientos intrusivos que le hicieron preguntarse si debería dejar ya de hacer streams. Pero, por suerte, los seguidores de Rubius pueden seguir respirando tranquilos, ya que él mismo ha confesado que esto no fue más que un pensamiento momentáneo. Porque, aunque no le guste ver todo este odio, asegura que en realidad disfruta mucho haciendo directos junto a su comunidad, por lo que no sabría qué hacer con su vida si los dejara.

Por este motivo, confiesa que, por mucho que haya tenido este pensamiento, a él le gustaría dedicarse a la creación de contenido durante el resto de su vida, por lo que no tiene intención de dejarlo mientras su comunidad siga ahí. Por tanto, parece que por ahora habrá Rubius para largo, algo que, como era de esperar, ha dejado mucho más tranquila a toda su comunidad.