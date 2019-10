Lo habrás oído mil veces: no hay nada como compartir tus inquietudes con alguien en quien confías para poner en orden tus pensamientos. Selena Gomez, a nivel personal, confía en sus 220 millones de seguidores para desnudar su alma y sabe que la respuesta por parte de ellos siempre va a ser positiva.

No hay más que ver el recibimiento que ha tenido 'Lose You To Love Me', una sincera confesión en la que la cantante enseña una parte íntima de sus preocupaciones románticas (ejem, ejem, ¿Niall Horan?). El hashtag #LoseYouToLoveMe se ha convertido en tendencia mundial y el videoclip va camino del millón de reproducciones en menos de 5 horas.

Todo alrededor de la canción huele a intimidad: Selena tiene una conversación consigo misma mientras toca el piano, pero mirando a cámara hace partícipes a todos los que vean el clip. Y ahí empieza a confesar las cosas que le han pasado tras perder a alguien que quería mucho.

El tema habla de cómo se enamoró de las promesas de un chico, la confusión que le produjeron algunos contratiempos, el miedo a entrar en una situación así a ciegas y al fin, el estribillo simple y directo: "I needed to lose you to find me". ¿Quién no se siente identificado?

Los mensajes siguen por ese camino: "necesitaba odiarte para quererme", "el capítulo está cerrado", "es la hora del adiós para nosotros". Una letra personalísima que firma Selena Gomez con la ayuda de Julia Michaels, Justin Tranter y Mattman & Robin (no sabemos si estos últimos son héroes encapuchados).

Todo con una melodía sencilla que puede que te recuerde al estilo de Billie Eilish, y no andarías desencaminado. Finneas, el hermano de la cantante de 'Bad Guy', ha echado un cable con la producción de este tema, que está llamado a ser un clásico dentro del repertorio de Selena. A nosotros por lo menos ya nos ha tocado la patata...