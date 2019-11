Los que más sufren la parte negativa de las redes sociales son los cantantes, actores e influencers que exponen su privacidad e intimidad diariamente. Algunos llegan hasta tal punto de saturación que ven necesario hacer un detox de redes sociales, un movimiento más que lógico cuando eres superfamoso.

Selena Gómez

La cantante ha revelado cómo le afectaron las críticas que recibía a través de las redes sociales por su cambio de peso. Ha sido en el videopodcast 'Giving Back Generation', donde ha contado cómo le afectaron este tipo de comentarios negativos y que prefiere vivir el presente: “Haré una alfombra roja, haré lo que sea, no necesito verlo. Yo lo hice. Yo participé. Me sentí de maravilla y ahí es donde está el alcance de todo esto. No me importa exponerme a todo el mundo y escuchar lo que tienen que decir al respecto”.

Además, reivindica un uso sano de las redes sociales: “Saber que el mundo real está frente a ti y tratar de prestar atención a eso es saludable. Cuando me esfuerzo por publicar en los medios sociales o hacer lo que estoy haciendo, es importante que me asegure de que sea 100% auténtico y, una vez que lo publique, lo publique. Eso es todo.”

Camila Cabello

La cantante de 'Havana' y 'Señorita' reconoció en su cuenta de Instagram que las redes sociales no le venían bien para la ansiedad que sufre. Hace unos meses lanzó un mensaje motivador a sus seguidores recomendándoles desconectar de vez en cuando: "No estoy mucho por las redes sociales porque no es bueno para mí, y no sé cómo hacer que no me afecte lo que la gente dice aquí, así que simplemente no lo leo - pero soy totalmente consciente de que puedo usar esta plataforma para ayudar a la gente, ¡incluso a pequeña escala! así que a cualquier persona de aquí que esté luchando, ¡lo que todos hacemos a veces porque somos humanos!".

Dua Lipa

La cantante también ha confesado que las redes sociales le generan ansiedad y que cada cierto tiempo necesita hacer un detox para desconectar de ellas. Además, con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum las ha limpiado eliminando todas las fotos que tenía, como ya hizo Miley Cyrus en su momento.

ElRubius

ElRubius decidió dejar Youtube durante unos meses por problemas de ansiedad cada vez que se enfrentaba a la cámara: “Últimamente no me estoy encontrando muy bien. Me está costando cada vez más ponerme delante de la cámara, grabar vídeos y hacer directos como he hecho estos siete años. Cada vez siento más y más presión y cada vez me pongo más nervioso. Y cada vez me cuesta más respirar. Me dan como bajones. He terminado algunos directos súper pronto porque notaba que me desmayaba. Y era por esto, por la ansiedad y los nervios de intentar ser la mejor versión de mí el 100% de las veces que estoy en cámara”.