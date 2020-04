Halsey es una apasionada de los cambios de imagen. Excéntricos trajes, maquillajes de fantasía y radicales cortes de pelo. La cantante sabe reinventarse así misma sin perder en ningún momento su identidad, y esa es una de las cosas que más le gustan a sus fans.

Desde sus inicios, la artista ha reconocido su pasión por la cultura asiática, siendo una de las primeras en destacar su amor por el K-pop, un género musical que todavía no estaba muy extendido.

La artista ha colaborado con los chicos de BTS en un tema que aparece recogido en el último disco del bangtan ‘Map of the soul: 7’ así como en el anterior.

Como decíamos, a Halsey le encanta experimentar y se atreve con todo. Esta cuarentena nos ha dejado varios looks que destacan por su parecido con los outfits de las protagonistas del ánime japonés ‘Sailor Moon’.

Hace unos días posó con un look de estilo uniforme colegial marinero propio de Japón. Como si se tratara de un cosplay de Chibiusa, Halsey se enfundó unas botas militares en color rosa a juego con una falda de tablas, una pañuelo atado al cuello y una peluca del mismo color.

Pero la cosa no queda ahí, debido al éxito (la foto ha superado los dos millones de me gustas) la cantante ha continuado con su particular salón del manga subiendo un segundo cosplay. Esta vez con la faldita del traje en azul marino, unas calcetas altas y una peluca pelirroja.

Una imagen en la que aparece de lo más sensual junto a corazones flotantes y en la que ha utilizado como pie de foto una frase muy sugerente de su tema ‘Alanis' Interlude’: “malas noticias, creo que moriré prolíficamente antes de tenerte”.