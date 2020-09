¿Será Bella Poarch la nueva reina de TikTok?

Camino de los 100 millones de seguidores, parece difícil pensar que alguien puede desbancar a Charli D'Amelio como reina de TikTok. Sin embargo, esa persona existe y ya la ha superado triturando varios de sus récords.

Charli se catapultó a la fama hace apenas seis meses, adelantando a la primera reina (Loren Gray, ¿te acuerdas?) para dejarla atrás por mucho y convertirse en la superestrella digital que más rápido ha crecido en la historia de las redes.

@bellapoarch To the 🐝 🐝 🐝 ##fyp [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/M-to-the-B-6840839890826038022|||♬ M to the B - Millie B]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/M-to-the-B-6840839890826038022|||♬ M to the B - Millie B]]

Su fama ha animado a muchísimos creadores de contenido a seguir sus pasos en TikTok, tanto por bailes como por simpatía, y una de las que más éxito ha tenido es Bella Poarch. Hace poco más de un mes explotó en redes gracias a su lipsync de 'M to the B', el éxito viral de Millie B.

Se trata de un vídeo que ha generado hasta deep fakes cachondísimos, y que ostenta el record absoluto de visualizaciones en la plataforma. El éxito desmesurado de ese clip fue interpretado por muchos usuarios como una moda pasajera, si bien acaban de salir unos datos que pueden hacer que sus detractores cambien de idea.

En una investigación desarrollada por el periodista Chris Stokel-Walker, un habitual de la revista WIRED, se demuestra que Poarch casi duplica en la media de visualizaciones de sus clips a Charli: 48 millones la primera por 27 millones de la pequeña de las D'Amelio.

Y no solo eso: Bella apenas tiene 83 vídeos subidos, cifra bajísima comparada con los 1500 de la actual reina. Es cierto que sus contenidos son muy diferentes (una hace playbacks mayormente, la otra baila), pero el éxito de la "novata" inquieta a muchos por su tremenda notoriedad solo poniendo caritas.

Y eso que también se ha arrancado en los últimos días a bailar un poco, cantar y tocar el ukelele...

El crecimiento de Poarch desde su 'M to the B' es aún mayor que el de Charli, si bien la bailarina 30 millones de fieles a la segunda con más followers de la lista (Addison Rae) y ni más ni menos que 60 a la filipina. Por si acaso mejor que no la pierda de vista.