Alfred García está agotado. En apenas un año y medio ha sacado disco, ha hecho una larga gira que le ha llevado por salas, festivales y fiestas de toda España y hasta ha escrito su propio libro... ¡no ha parado ni un segundo!

El cantante acaba de presentar "El Círculo Rojo", una reedición de su álbum que completará con 4 temas inéditos que incluyen colaboraciones con Rayden y Txarango, así como un cortometraje que protagoniza él mismo junto a Santi Balmes (el líder de Love of Lesbian) y otro artista sorpresa.

La incógnita se desvelará el próximo 9 de noviembre, fecha en la que pondrá fin a su gira en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en un concierto que se prevé que sea muy especial. Pero, ¿qué ocurrirá después?

"Después de ese concierto no voy a dar ningún tipo de entrevistas, ni voy a ir a ningún evento. Ha sido un año y medio muy intenso y necesito unas largas vacaciones para venir con fuerzas, no sé cuánto tiempo me voy a retirar". Sí, amigos, Alfred anuncia que se retira indefinidamente de los escenarios, y lo hace justo el mismo día en que Amaia, la chica con la que compartió algo más que canciones, ha lanzado su primer álbum de estudio. ¿Estará intentando eclipsarla?

Casualidad o no, la noticia no ha dejado de sorprendernos... "Necesito parar un poco para ver quién soy yo y ver dónde voy, necesito saber quién soy yo y conocerme mucho más personalmente. Supongo que volveré a cantar, pero no sé cuándo", ha declarado.

Aparte de querer aclarar estas dudas existenciales, parece que el compositor no va a estar de brazos cruzados estos próximos meses. "Ahora quiero hacer un máster de dirección, necesito crear nuevo material, necesito hacer un viaje que tengo que hacer", asegura.

De momento, antes de su fin de gira aún tiene que presentar "Otra luz", un libro que publicará el próximo 10 de octubre con poemas, fotografías y reflexiones sobre su evolución como artista, por lo que aún tenemos (y tendremos) Alfred para rato.