La sorprendente cifra de dinero por la que Jordi Wild se iría de YouTube

Jordi Wild está de dulce y sigue cosechando éxitos, es el rey de los memes gracias a olvidona y su aparición en el Rewind Hispano 2022 fue la más aplaudida. Este año su entrevista a IlloJuan en The Wild Project se convirtió en vídeo más visto este año en YouTube España y acaba de ganar su segundo Premios Esland a mejor talkshow del año.

Además en sólo dos años y con más de 160 programas a sus espaldas The Wild Project ha acumulado 3.5 millones de suscriptores en YouTube convirtiéndose en el podcast referencia de habla hispana en la plataforma.

El youtuber catalán no pudo acudir a la gala pero conecto en directo desde el estudio donde graba The Wild Project para recoger su premio. Ha sido coincidiendo con este premio que ha vuelto a hacerse viral un vídeo suyo, publicado originalmente hace cuatro meses, en el que desvela por cuanto dinero dejaría YouTube.

En un programa que grabó en septiembre junto a dos de sus colaboradores más habituales, Leo Margets y Tamayo, la conversación acabó derivando hacia un posible cambio de plataforma cuando Tamayo preguntó: "¿Te estás preparando para venderlo a Netflix?".

"Yo quiero seguir fuerte para estar yo individual siempre. ¿Para qué venderlo a Netflix?, para que me digan que no puedo hablar sobre este tema o me pidan que saque un podcast un día que no me apetece", respondió Jordi Wild y añadió que "paso de Netflix, HBO y lo que sea de momento. A lo mejor vienen con una super oferta que es muy buena para mi a nivel de contenido la hago".

Tamayo le pregunta en ese momento cuál sería el mínimo de pasta para dejar YouTube e irse a Netflix. "Exclusividad con ellos o puedo seguir en Youtube", ha querido saber el entrevistador. "Exclusividad, unos horarios, una duración y pueden intervenir un 20% en tu contenido", le dice Leo Margets.

Los colaboradores juegan a adivinar la cifra y mientras Leo Margets dice cinco millones de euros, Tamayo apuntó a cuatro. "Más, mucho más. No pediría 100, pero 10 millones... ahí estaríamos", respondió Jordi para explicarlo después.

"¿Por qué? Lo digo y lo repito mil veces. Yo no me muevo por pasta. Yo estoy muy bien aquí. Para que yo decida jugármela tanto para perder independencia, que es lo que a mí me preocupa... Es algo que yo diga 'Me compensa tanto como para que me retire y vivo mi vida tranquilamente'