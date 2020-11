C. Tangana estrena el teaser de 'Tú me dejaste de querer' y las redes ven a Rosalía en todas partes

C. Tangana estrena mañana 'Tú me dejaste de querer', el segundo adelanto del que será su próximo disco. Después de anunciar su 'muerte' y resurrección como 'El Madrileño', con el tema 'Demasiadas Mujeres', Antón regresa con una canción que reúne lo más castizo y cañí fusionado con la bachata.

Un estilo que ha definido como 'La rumbachata'. Según el artista, esta es la canción más importante de su carrera y considera que 'Tú me dejaste de querer' contiene el mejor estribillo que ha escrito en su vida. Y no está solo, sino que ha contado con la colaboración de La Húngara y El Niño de Elche.

Cuando Puchito contactó con la cantante de flamenco esta no se lo creía: "Quién me iba a decir a mí que él escuchaba a La Húngara. Eso es lo primero que le dije a mi hija 'que no puede ser, que esto tiene que ser alguien falso'".

El cantante ha acompañado el anuncio de este nuevo single con un nuevo cuadro, una playlist y un vídeo del proceso creativo, como también hizo con 'Demasiadas mujeres':

Un nuevo cuadro, con otra mujer

Cada uno de los singles del nuevo disco cuanta con un cuadro como portada. Estos ha sido pintados por el artista catalán Ivan Floro. El de 'Tú me dejaste de querer' muestra a una joven bailando frente a un chico sentado en un banco.

Rosario Flores y Antonio Carmona le dan el Ok

El cantante ha compartido también un vídeo en el que nos deja adentrarnos en el proceso creativo. Concretamente en el momento en el que algunos artistas realizan la escucha del tema por primera vez para darle una valoración.

Entre estos se encuentra Rosario Flores (Antón utiliza un verso de una de sus canciones más famosas en 'Nunca Estoy'), que ha calificado el tema como 'muy original y muy bonito'. También aparece Antonio Carmona (ex integrante de Ketama) que le dice "este está más gitano que todos nosotros".

Además aparece Nicki Nicole, cantante argentina de Trap y Hip-Hop, que le considera que este tema le va a cambiar la vida al cantante: "Vas a tener que llevar esas dos voces a todas partes con vos. Quiero que la pongas otra vez".

Música de feria: playlist ecléctica

La canción es un homenaje a esos amores adolescentes que se fraguaron en los bancos de los parques. A esa generación cuyas tardes las pasaba con los colegas escuchando música mientras comían chuches o pipas y se creían los reyes del barrio: "Tenía que haber escrito esta canción con 15 años cuando las ferias pero no había ni un huequito pa las penas. La rumbachata música de banquito", se puede leer en una de sus publicaciones.

También es un homenaje a la feria, a esa ecléctica mezcla que mete en el mismo saco canciones de La Húngara, Andy y Lucas, Los caños, Los chicos o Los chunguitos con temas de Aventura, Romeo Santos o Don Omar. Por eso ha querido recopilar todas esas canciones que le transportan hasta ese momento en una playlist.

¿Referencias a Rosalía?

Solo por el teaser del videoclip, ya hay quienes han visto posibles referencias hacia Rosalía en esta canción.

Algunos apuntan a que la protagonista del cuadro y del videoclip podría ser la cantante de joven. Rosalía ha reconocido que su primera experiencia con el flamenco fue cuando descubrió a Camarón en el banco de un parque.

En el adelanto del videoclip se puede ver cómo un avión por el cielo, que podría ser un guiño a 'Antes de morirme'. También se puede ver a C. Tangana dentro del avión, de la compañía aérea 'Bacanair', en una escena que recuerda al vídeo de 'Con Altura' de Rosalía y J Balvin.

Además, en la canción se puede escuchar cómo La Húngara dice 'toma que toma', algo que esta considera "muy pegadizo" y, vale que no lo ha inventado Rosalía, pero esta frase y el Tra-trá se han convertido en una de sus señas de identidad.