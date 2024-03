Telmo Trenado critica que las Pombo no hayan ido a los Ídolo: "Me da pena por Aida, me parece un poquito un gesto feo"

Los cruces y roces entre Telmo Trenado y las hermanas Pombo continúan un año más a cuenta e los Premios Ídolo que organizada Dulceida.

El conocido creador de contenido y amigo de Dulceida, Telmo Trenado, volvió a hablar sobre su polémica con las hermanas Pombo sobre la alfombra roja de los Premios Ídolo: "yo no tengo ningún problema, creo que es agua pasada, creo que cada uno hemos seguido con nuestras cosas".

Pero sí ha destacado que ninguna de ellas haya asistido a la entrega de los Premios Ídolo: "a mí sobre todo me da pena tanto por la organización, por Aida, porque al final pues luego en otras ocasiones son compañeras, son amigas, se están apoyando digamos, y en otras fiestas y en los eventos y cosas de sus marcas y luego viceversa ¿no? Entonces me parece un poquito un gesto feo, pero bueno".

Después le preguntan si no son tan amigas y respone que "No lo sé, no lo sé la verdad, eso es igual." y cuando se entera de que además están nominadas las dos hermanas exclama "Ah! bueno joder, pues entonces ya ¿Y no viene ninguna?".

María Pombo se encuentra de viaje romántico con Pablo Castellanos en Nueva York y Marta se desconoce el motivo por el que ha decidido no venir: "Bueno, a ver, yo creo que ya la excusa de que venía yo y luego no, tal, eso ya no sirve, porque hemos..."

"Eh, yo sí, yo encantado, yo no tengo ningún problema, creo que es agua pasada, creo que cada uno hemos seguido con nuestras cosas y si en algún momento vuelve todo el rato este tema, es la gente, los medios en este caso, que a veces, pues, sacamos historias de contexto y porque ellas mismas también a veces se han mencionado, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es una pena que se esté hablando de esto cuando es día para otra cosa", explica sobre su polémica que considera zanjada.

"Le estamos dando importancia a las cosas que no son, que es hoy un día de fiesta, de reivindicación, de que estemos aquí y nos juntemos todo, gente que no nos vemos, pues, todos los días, cada uno de su padre y de su madre y de repente aquí, pues, estamos todos juntos pasándonoslo bien y ya está", sentencia.