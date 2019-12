Todavía no nos hemos recuperado del shock de Extremoduro y los aficionados a la buena música ya tenemos otro disgusto: Imagine Dragons se separa. Fue el vocalista Dan Reynolds el que explicó a la CNN que querían tomarse un tiempo para estar con su familia y amigos, ya que llevaban una década a tope sobre los escenarios.

"Especialmente porque tengo un hijo recién nacido y nuestro guitarrista también ha sido padre hace poco, así que queremos centrarnos en ser padres y luego, cuando nos entren las ganas de dar conciertos, seguro de que volveremos muy pronto ", añadía.

Queda claro que por intenciones parece tratarse de una separación temporal y no de la disolución definitiva. Solo quieren reponer fuerzas antes de volver con ganas ante su público, si bien no se ponen fecha a la hora de coger el micro de nuevo.

El debut de la banda se produjo con 'Night Visions' en 2012, que supuso su primera visita a nuestro y que los encumbró en todas las listas de éxitos gracias a temas como 'It's time', 'Radioactive', 'Demons' o 'Top of the world'. Lo siguiente vino bajo el título de 'Smoke + Mirrors' (2015), también con una gran acogida.

Justo antes de ese éxito, desde Riot Games (creadores de League of Legends) se fijaron en ellos para poner banda sonora a las finales mundiales de LoL en 2014, con lo que llegaron a una audiencia millonaria que hasta ese momento no era muy afín. Si no se te ponen los pelos de punta con 'Warriors', ve a que te hagan un chequeo médico.

Evolve (2017) y Origins (2018) cierran la discografía de la banda, así que hasta que llegue su reencuentro, aquí van nuestras canciones favoritas de Imagine Dragons. ¡Toma nota!