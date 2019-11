La positividad está sobrevalorada. No diremos nosotros que no está bien ser positivo. NO. De hecho, nunca está de más ver el vaso medio lleno para poder afrontar las cosas. Sin embargo, hay veces que las cosas se vuelven chungas, pintan negras y no nos queda otro remedio que apechugar. O quejarnos. O ponerle un poco de humor a las desgracias. Porque, en algunas ocasiones, el humor está mejor que la positividad.

Es posible que más de una veces te hayas sumado a la tendencia Mr. Wonderful, esa famosa marca que nació para ayudarnos a ver el mundo un poco más brillante y bonito. En el lado contrario (justo el lado del que te hablamos, donde la posibilidad de reírte de tus desgracias es más divertida que la propia positividad) se encuentra Puterful y si aún no has visto publicaciones de ellos, ¡tienes que echar un vistazo pero ya!

Puterful es la marca que te anima a comer más si eres más feliz, a cantar inventándote las canciones en inglés porque total…, ¡Se van a reír de ti igual!

Es la marca en la que te pondrás por las nubes, en la que lo que vale es que tú estés bien, te sientas bien y te valores pero también es la que podrás compartir con tu grupo de amigos porque seguro que en más de una situación ¡te sientes identificado!

De esta tendencia no esperes un mensaje en el que leas que te han dejado en leído porque esta persona está ocupada. Leerás más bien que te han dejado en leído porque NO LE IMPORTAS pero ¡oye! Mejor que alguien te lo diga claramente y aprendas a reírte de eso “negativo” que te pase. Porque de las malas rachas no nos podemos librar ¡pero sí podemos ponerles humor!