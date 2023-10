TheGrefg, sobre el efecto que tendrá la Kings League Américas: "En España vamos a bajar de viewers cuando empiece"

Desde que la Kings League llegó a Twitch, el proyecto no ha dejado de crecer y recibir apoyo por parte de los amantes del fútbol, quienes no tardaron en hacerse seguidores de estos equipos y apoyar tanto a sus jugadores como a los presidentes. Por este motivo, no es de extrañar que hayan decidido agrandar el proyecto y llevarlo hasta América, donde pronto llegará la Kings League Américas. Esto es algo que algunos creen que puede ser positivo para los presidentes actuales, y que otros consideran que terminará perjudicándoles en los números, como es el caso de TheGrefg.

Porque, tal y como ha compartido el murciano, cree que cuando comience bajarán muchos los espectadores de la Kings League actual, porque gran parte de los seguidores latinoamericanos optarán por apoyar este nuevo proyecto y a sus presidentes. Ya que, aunque en estos momentos estén emocionados con los equipos actuales, será normal que esta nueva propuesta reciba un gran apoyo por su parte y que terminen dándoles igual los equipos españoles. Pero, pese a que él está bastante seguro de esto, parece que Piqué opina todo lo contrario, ya que TheGrefg asegura que el catalán considera que le seguirá yendo mucho mejor a la liga de España.

Por otro lado, también ha aprovechado este momento para hablar sobre la cantidad de contenido que hay a día de hoy sobre la Kings League. Porque, aunque tenga tan buen a cogida, no cree que tengan que explotar esta liga durante todo el año. Por este motivo, considera que tanto a Piqué como a Oriol se les ha ido de las manos, y que, en su opinión, el próximo año deberían hacer solo "dos splits, la Kingdom y la competición internacional".

Aun así, por ahora no parece que tengan intención de reducir el contenido de esta nueva liga de fútbol, sino todo lo contrario. Aun así, habrá que ver si siguen los consejos que les ha dado TheGrefg y reducen un poco la cantidad de torneos y partidos que están llevando a cabo dentro de la Kings League y la Queens League de cara a la 2024.