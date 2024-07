TheGrefg explica por qué streamers como AuronPlay o Ibai no son sus amigos: "Somos conocidos. Mis amigos los cuento con los dedos de una mano"

Los creadores de contenido, y en especial los streamers, son personas que conectan mucho con su audiencia, y que en cierto modo dependen las unas de las otras para poder desarrollar su actividad con éxito. Los streamers interactúan muy a menudo a través de contenidos en directo corales, y eso acaba forjando ciertos vínculos entre muchos de los creadores estrella. En ocasiones, los fans pueden llegar a percibir que todos estos streamers son amigos los unos de los otros, y es por eso que unas declaraciones recientes de TheGrefg al respecto han sorprendido a muchos, por demostrar todo lo contrario.

TheGrefg coincidió recientemente con Ibai y con AuronPlay, y los tres decidieron tomarse una foto juntos. Esto fue lo que llevó a muchos a hablar de la amistad que los unía, y un audio de una donación a TheGrefg consiguió que el streamer hablase del tema. En su opinión, estos dos streamers con los que ha compartido tantísimos proyectos no son, en realidad, sus amigos; los considera solamente conocidos.

Las distinciones entre amigos, colegas y conocidos son muy relativas: hay quienes consideran que tienen una gran cantidad de amigos, y entre ellos son capaces de identificar a uno o varios "mejores amigos". Otras personas, en cambio, prefieren señalar que tienen unos pocos amigos, y que el resto no son más que gente con la que se llevan bien.

Por supuesto, también hay streamers que son amigos de algunos de sus compis: no hay más que echar un vistazo a los vídeos y documentales sobre estos creadores para comprobar que hay algunos streamers con los que han conectado mucho a lo largo de los años. Pero, igual que no todos tus amigos son de tu mismo gremio profesional, los streamers no concentran todas sus amistades dentro de su sector. ¡Con que se lleven bien y nos den momentos divertidos en directo será suficiente!