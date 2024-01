TheGrefg y las supuestas inversiones inmobiliarias en Andorra: la polémica que le faltaba, justo antes de los Esland

TheGrefg ha empezado el 2024 por todo lo alto. Si los Premios Esland no le estuviesen dando suficientes dolores de cabeza, ahora se une una nueva polémica a su lista de preocupaciones: el medio de comunicación andorrano Altaveu ha publicado un pequeño reportaje sobre una supuesta arrendataria de TheGrefg, una mujer de 80 años que se niega a marcharse del edificio en el que ha vivido toda su vida, y que TheGrefg habría comprado hace cerca de tres años, con el objetivo de reformarlo y conseguir un beneficio económico.

Según ha contado este medio de comunicación, la anciana estaría malviviendo en una casa prácticamente inhabitable: no se han llevado a cabo las reformas que se exigen por ley; y, además, las ventanas del resto de los pisos han sido retiradas, lo que hace que sea un lugar con unas temperaturas muy bajas. Supuestamente, la mujer se habría encontrado algunos objetos colocados en el exterior del edificio, que ella habría interpretado como amenazas de TheGrefg para que abandone su casa cuanto antes. El hecho de que no exista un contrato de alquiler por escrito ha complicado aún más la resolución de este conflicto, en el que la Alcaldía habría intervenido en varias ocasiones.

Por supuesto, no existen pruebas reales de ninguna de estas afirmaciones, así que será necesario esperar a que TheGrefg se manifieste al respecto para conocer su versión de la historia. Aunque, teniendo en cuenta que acaban de cerrarse las votaciones para los nominados definitivos a los Premios Esland, es probable que TheGrefg no mencione el tema, para no hacer sombra a este evento en el que ha puesto tantísimo esfuerzo, y que le está trayendo tantos problemas. Pero, viendo lo mucho que se está debatiendo el asunto en redes sociales, está claro que no podrá evitar dar explicaciones al respecto cuando lo crea pertinente.