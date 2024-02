TheGrefg revela los últimos cambios de la Kings League: "Todos tenemos el derecho de emitir cualquier partido"

Esta nueva temporada de la Kings League ha llegado con algunos cambios que han pillado por sorpresa tanto al público como a los propios presidentes, algo sobre lo que TheGrefg ha hablado durante uno de sus directos. Porque, aunque hasta ahora los presidentes eran los únicos que podían retransmitir los partidos de sus equipos en stream, ahora este contenido dejará de ser tan exclusivo, ya que la liga ha decidido que todos los presidentes podrán disfrutar de estos partidos en directo junto a sus seguidores, sin importar que sea de un equipo que no es el suyo.

"Todos los presidentes y presidentas tenemos el derecho de emitir cualquier partido de la Kings o de la Queens League en nuestros canales". Así lo reveló TheGrefg en uno de sus directos, algo que explica que les comunicó Oriol Querol a través del chat de los presidentes. Pero, pese a que esta es una decisión que han tomado desde la liga, parece que es algo que no ha gustado a todos los presidentes, ya que algunos de ellos que prefieren mantener la exclusividad de los partidos de sus equipos.

Aunque TheGrefg ha aclarado que él no dirá qué decisión ha tomado cada uno, sí que ha explicado que hay algunos a los que no les ha hecho especial ilusión esta noticia. En el caso del murciano, confiesa que no le importa que otros presidentes disfruten de los partidos de Saiyans FC en directo, siempre y cuando lo hagan viendo el canal de la Kings League y no el suyo.

Esta es una decisión que la comunidad rápidamente ha relacionado con la bajada de espectadores que está sufriendo la Kings League. Porque, aunque continúa teniendo números muy altos y manteniendo a un público muy fiel que sigue a los distintos equipos de fútbol, hay quienes destacan la falta de apoyo que tiene ahora la liga, a comparación de hace unos meses.

Además, algunos consideran que el problema de esta bajada se debe a la cantidad de torneos que juegan, motivo por el que creen que recibiría más apoyo si no hubiera tanto contenido del proyecto. Aun así, Piqué ya ha hablado en más de una ocasión sobre este tipo de comentarios, de forma que ha defendido el estado de la liga y el gran apoyo que siguen recibiendo estos partidos, algo que posiblemente siga pensando.