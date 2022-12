Tiparraco sobre el Rewind: "Como yo no pago, soy irrelevante"

Se nota que Tiparraco ya peina canas, no tanto en edad como en experiencia, con entrevistas como la que publicó ayer Javi el Canijo. El especialista en cotilleos streamer estuvo una hora larga con el youtuber de las cámaras ocultas, quien opina que "cada año que pasa, me parece que la gente se vuelve más gilipollas". Javi lo corroboró con "estadísticas serias que aseguran que eso es así", pero ni de lejos fueron las declaraciones más fuertes en la conversación.

Resulta que el zaragozano, a punto de cumplir los 40 tacos, había protagonizado una sonora polémica en Twitter horas antes sobre el Rewind. Los tuits en cuestión decían cosas como "cuando el dinero habla, la verdad se calla", "como digas que esto fue por la comunidad, te escupiré cuando te vea" o "tengo muchas ganas de verlo para ver quién es el mejor comepollas de 2022". Todos dirigidos al máximo responsable del tradicional videoclip: AlecMolon.

"No me gusta haberlos escrito, me levanté un poco de mala ostia, y aunque son un poco trolls, algo de razón hay". Pese a todo, los considera "muy innecesarios", y tras hablar con el director del Rewind las cosas se han calmado. "Alec sabe que le quiero, es un currante y un puto genio".

¿El origen de todo? "He visto algún tuit del Rewind y he empezado a escribir, pa-pa-pa, no tengo ni rencor ni resquemor con nadie, si los quiero a todos, es como mi hermanito pequeño", contaba a Javi, aunque las críticas al evento parecen venir de su propia experiencia.

En 2021, Tiparraco apareció en el Rewind Hispano y casi nadie se dio cuenta. "Alec me dijo 'Mira, tienes que venir a este pueblo -a tomar por culo- a las 7 de la tarde'. Fui con mi pareja pensando que nos lo íbamos a pasar de puta madre, y estuvimos grabando de 7 de la tarde a 7 de la mañana".

El director le dijo que esa escena (la tienes en el minuto 04:38 del vídeo de arriba) que fue "lo más duro que ha grabado en los Rewind, con un equipo tocho de personas, que allí había pasta, un montón de actores, mucho frío... yo sufrí mucho, y la chavalica con la que iba, helada y pidiendo que nos fuéramos".

Las condiciones de la grabación, aparte del tiempo invertido, fueron "cero grados, manga corta, sin pantalones", y las consecuencias "al día siguiente, 40 de fiebre". Todo para "al final salir medio segundo, ni se me ve. Si llego a saber que es para esto no voy, no pierdo 12 horas de mi vida".

Sus dudas sobre si "el que más paga es el que entra en el Rewind" chocan con la "pureza" que tenía el evento hace años. En su opinión, "desde que hay pasta por medio, la cosa va en picado", y eso que está en buenos términos con los creadores. Una muestra más de que no todo son aplausos para un evento tan característico (y respetado) como el Rewind. ¿Repuntará su popularidad con el estreno?