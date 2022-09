Jordi Wild se mete en el Rewind: "Me parece muy cutre que algunos quieran marcas"

Desde lo mucho que "le tocaría los huevos" a TheGrefg que no saliera y la idea de que "lo patrocine una marca" de Ibai, el Rewind Hispano de este año está siendo un culebrón bien largo. Xokas ya se pronunció a base de talonario, algo en lo que le ha seguido Alexby, y ahora tocaba el turno de uno de los creadores más aclamados de 2022: Jordi Wild.

"A mí en repercusión me vale muy poco", reconoce el catalán en un episodio en el que tuvo de invitado a Tamayo. Y sin embargo a aflojado el bolsillo de manera muy generosa: "El año pasado puse 10.000, este año 15.000 euros". Para alguien con 80 millones de visitas al mes quizá no parece mucho, pero lo es.

En una larga explicación de cómo se financia el proyecto, cuenta que "hay un grupo de WhatsApp en el que estamos los top", desde el que se comparte un Excel para rellenar la cantidad que cada uno aporta. "El problema este año no es que la gente no quiera poner pasta, sino que los streamers somos un puto desastre".

"Que entre alguna marca a mí me parece una patada en los cojones", dice sobre la propuesta de Ibai. "Una marca lo prostituye, y a mí me tocaría los cojones ver un anuncio. Lo bonito que tiene es que se trata de una celebración de los creadores de contenido, no de nadie ajeno. [...] Me parece muy cutre que algunos queráis marcas".

"Este año se va a poder financiar el Rewind, pero de cara al año que viene yo no lo tengo nada claro", añade, después de ver que su donación no es la única en alcanzar los 15.000 euros: "Creo que somos tres o cuatro". Insuficiente para el objetivo y probablemente el motivo que marque el principio del fin.

"Perseguir a la gente para que dé dinero es una mierda, y supongo que este será el último que se haga así. Y nadie se muere si no hay un Rewind, tranquilos. Yo cogería y si no sale, decir que ha estado bien unos años y ya".

En todo esto ve unos culpables muy claros: cree que si YouTube o Twitch no ponen un dinero es algo "vergonzoso". "Para Google y Amazon (que también debería poner pasta) esto no es nada". Y a pesar de todo, cuando se grabe el Rewind de este año ya tiene claro cuál será su papel:"Los memes de olvidonas es el hit del año".