Aroyitt y Alexby responden a TheGrefg y Xokas sobre el Rewind: "Me defiendo por alusiones"

Estaba claro que tanto el mensaje de Alec Molón asegurando que el Rewind 2023 corría peligro como la 'denuncia' de TheGrefg diciendo que muchos de los que le criticaron el año pasado "no han puesto pasta" para sacarlo adelante este año iba a traer cola. Y así ha sido: cuatro días después empiezan a salir streamers que se dan por aludidos.

De hecho es más que una sensación en el caso de Alexby, quien dice haber estado "cuatro días recibiendo mensajes de odio" que le instaban a pagar, dando por hecho que él era uno de los que no aflojó en 2021. Cabe recordar que fue uno de los más críticos con la estrategia prevista (pero no cumplida) de que fuera Grefg quien estrenara el capítulo anterior. "Es un pájaro y no somos tontos", llegó a decir entonces.

Exactamente un año después las cosas han cambiado, pero no tanto; igual que doce meses atrás se negó a decir el nombre del murciano, en 2022 también evita decir a quién está respondiendo aunque las redes ven claro que se refiere a TheGrefg cuando asegura que "el año pasado puse pasta, y este año también he dicho cuánto voy a poner".

Todo viene por una "necesidad de defenderse" por parte del madrileño, si bien Grefg apuntó un dato fundamental: "no me refería a Alexby, y nunca sabréis de quién estoy hablando". Ni por esas deja de sentirse aludido Alex: "El que se quejó el año pasado fui yo, y me defiendo para que no se hagan acusaciones sibilinas".

No solo eso, sino que tiene palabras para ElXokas: "No llego ni a 2000 subs y aun así creo que proporcionalmente he puesto mucho más que otros que ganan más que yo". Lo dice porque el gallego veía incomprensible que el sector no se vuelque con la iniciativa.

Aroyitt, la pareja de Alexby y streamer top por méritos propios, arroja un poco de prudencia y recuerda que "nadie tiene por qué poner nada de dinero, ni colgarse medallitas" en caso de aflojar el bolsillo. Church, que dicen los americanos.