TheGrefg brutalmente honesto sobre el Rewind 2022: "Me tocaría bastante los cojones que este año no hubiera"

Cuando Alec Molon anunció el año pasado que no podía hacer frente a los gastos de su popular Rewind y que lo cancelaba para siempre, a TheGrefg se le encendió una bombilla. "Me ofrecí a pagarlo si me daba la exclusividad del estreno, para ponerlo primero en los ESLAND", explicó ayer recordando cómo una parte importante de la comunidad se le puso en contra, algo que no va a repetirse este año.

En un encendido discurso, sin sombra de ironía, el murciano comenzó asegurando que "es muy fácil calentarme en esta situación". Durante unos minutos habló en directo sobre cómo en la edición 2022 tuvo que morderse la lengua frente a streamers que le pusieron a caldo por "acaparar" la posible atención del vídeo, "aunque esos mismos que me criticaron no pusieron dinero" para la filmación.

Que se retome el debate a estas alturas es porque Alec, el máximo responsable de las grabaciones y la ejecución del Rewind Hispano, tenía previsto empezar esta semana a producir el siguiente capítulo. "Me han contactado muchos creadores [...] pero no ha sido suficiente para alcanzar el presupuesto del año pasado", explica en Twitter continuando la invitación que soltó a principios de julio.

"La triste realidad es que si el año pasado hubo Rewind es porque me ofrecí a pagar íntegro el vídeo", prosigue Grefg, añadiendo que la ola de indignación por esa idea provocó un inesperado crowdfunding. "Si vuelvo a repetir la fórmula de pagarlo todo, habrá gente a la que le parecerá bien y otros a los que le parecerá mal", dice en respuesta a un seguidor que le sugiere hacer lo mismo que el año pasado.

"Comprendo que a los participantes en el vídeo les cree un conflicto salir en un proyecto que voy a estrenar yo. Pero lo curioso es que este año que no hay polémica, no somos capaces de financiar algo como esto. ¿En qué quedamos?", suelta Grefg visiblemente molesto.

Aunque no haya alcanzado los niveles de 2021, el tema ya empieza a calentarse en redes y los comentarios van en direcciones opuestas. Con la última petición de Alec Molon es posible que se rasquen unos cuantos euros más, aunque si va a tener que pasar por este martirio mendicante en todos los episodios por venir, me da a mí que tarde o temprano acabará hartándose. Como TheGrefg.