El mensaje de Alecmolon a los streamers para que haya un Rewind Hispano 2022

Para muchos empiezan o han empezado en esta época del año las vacaciones, pero para otros es temporada alta no, altísima. No hablamos en esta ocasión del turismo sino de AlecMolon, el youtuber/director/productor más ambicioso del panorama de creación de contenido español y responsable del Rewind Hispano.

Tradicional recopilación de lo mejor y los mejores del año, la edición 2021 atravesó penurias para poderse realizar. Primero que sí, luego que no, luego que si llega Grefg y lo financia, que si eso molesta a unos cuantos y no quieren salir, y que al final todo sale pero con polémicas.

Sea como sea la última edición superó holgadamente los 20 millones de visitas, cifra espectacular pero inferior a la de 2019 (25 millones) y 2020 (24 millones, cuando Grefg y Willy todavía se saludaban educadamente). Quizá le pesó la fama y los malos rollos, algo que quiere evitar a toda costa en caso de que este año salga adelante de nuevo.

"Desde hace unos meses varios creadores de contenido me han preguntado en privado o en eventos si habrá Rewind Hispano 2022", y nos consta que es cierto porque en La Velada (donde tuvimos un acceso privilegiado) los que se le acercaban en la zona VIP del estadio solo repetían esa pregunta.

"El año pasado se llegó a un acuerdo entre los creadores tras una polémica, y decidieron financiarlo entre todos a cambio de nada. Por y para la comunidad", cosa en parte cierta y en parte hay mucho interés de algunos por tener unos segundos en el Rewind. Pero eso es otro tema.

"Pongo este tuit para todos aquellos creadores que se quieran sumar a la iniciativa, para que me contacten por privado", dice, como método para medir el interés y por supuesto su nivel de involucración a nivel económico. "De esta manera sabré si hay ganas por parte de los creadores y si llegamos al presupuesto necesario".

Nunca ha dicho con claridad cuánto cuesta el asunto, pero sí sabemos que ronda las varias decenas de miles de euros, y eso que mucho de lo que consiguen es gratis. La participación de los creadores, lo primero.

Ahí tienes a Xokas diciendo que "por menos de cinco dígitos no muevo un dedo", a menos que sean colegas o le apetezca o sea "algo benéfico". Con esos cachés, normal que se puedan comprar casas de un millón de euros en tiempo récord. La frase de "me das 3000 euros y me río en tu cara" desde luego es muy ilustrativa.

En fin, que nos desviamos de nuevo: "Es un año lleno de eventos y con un posible guion muy épico", dice Alec calentando a posibles inversores. "Pero ya sabéis que esto no depende solo de mí. Son meses de trabajo duro por parte mía y de mi equipo". La respuesta llegará "cuando acabe agosto, ya que esto se empieza a trabajar ya en septiembre". Así que ahora, vacaciones.