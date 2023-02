Todo sobre Dogfight Wild Tournament: la Velada de Jordi Wild

"La vida te dará una buena somanta de hostias, eso es inevitable, pero de ti depende levantarte y seguir guerreando". Es la frase con la que Jordi Wild promociona 'Así es la Puta Vida', un libro en el que reflexiona sobre cómo es "la jodida (y maravillosa) lucha que tienes que librar cada día para poder disfrutar y realizarte".

Si detectas muchas alusiones a peleas quizá sea por la pasión que tiene el de Manresa por el mundo de la lucha, algo de lo que lleva años hablando en sus perfiles sociales pero que por fin va a culminar en un evento: el Dogfight Wild Tournament.

"Va a ser muy callejero, bidones con fuego, todo eso", dice el organizador, poniéndole fecha para el viernes 17 de febrero. Dos días antes hará una previa "tremenda", y para entonces supone que sabrá "el orden y todo eso", si bien los luchadores y el espectáculo los tiene claros.

Los primeros golpes los dará el ultrapolémico David Suárez, monologuista corrosivo que se la jugará con su roast a la gente. "Ya le he dicho que tenga un coche en la puerta, porque vacilar a esta gente...". Se refiere a los luchadores, que parecen sacados del menú de personajes del Tekken más salvaje.

Alex Quílez (de apodo tan cariñoso como 'The Killer') se medirá a Salah Eddine, en lo que Jordi promete como un inicio explosivo. "Quiero empezar con un combate violento", apunta, añadiendo que habrá un "concurso de bofetadas entre los combates" y que "ElXokitas estará comentando". Violencia verbal asegurada.

Los siguientes en la lista son Raymison Formiga, que mide 1.67, contra Roger Dalet, quien cuenta con unos intimidantes 202 centímetros en vertical). "Será un David contra Goliath, y responderá a eso de ¿qué gana? ¿la técnica o el tamaño?".

Hay hueco para la lucha femenina, enfrentando a Mireia García, 'La Niña Buena', contra Zurimay Santana. Que su angelical aspecto no te desvíe, porque "luego te mete un viaje que te manda donde quiera". Jordi insiste en que "puede ser muy sangriento pese a ser mujeres".

Uno de los platos fuertes de la noche lo protagonizarán Aitor Gaspar 'Gaps' contra el aterrador Zdravko Tarnadzhiev, quien parece sacado de una peli de Bond. "A lo mejor es un trozo de pan, pero yo me lo cruzo y si no cojo un helicóptero no sé lo que hago. Da miedo". Joder que sí.

Muy original el planteamiento de Tomás Luján y Luis Ramírez contra César Alonso: "Dos contra uno, sin relevos, los tres sobre el ring". Suena a pelea de aparcamiento a altas horas de la madrugada, y Jordi cree que puede convertirse en "algo muy viral".

Franco Tenaglia contra Abner Lloveras será el "Main Event, con muchos cortes, mucha sangre". Según el youtuber, "son clásicos del MMA español y dispuestos a ir a cabezazos, lo que haga falta. Va a ser una guerra bestia, y más si os gusta ver sangre e hígados". Pues a ver, pues dependerá del contexto, ¿no?

Jordi Wild promete que "va a ser la primera de muchas ediciones, y la segunda puede ser que se celebre este mismo año" cambiando eso sí la estética. Habrá que ver qué tal le sienta el rojo intravenoso a YouTube, que será la plataforma por la que emitirá en abierto el Dogfight Wild Tournament. Lástima de su lesión en el hombro, porque molaría ver a Jordi en el ring contra, qué se yo, ElXokas. Otro David contra Goliath, en plan streamer. Cruzo dedos...