NOT ON MY WATCH

El tremendo zasca de Maya Pixelskaya a un hater, que acabó borrando su cuenta

Maya Pixelskaya ha recibido el aplauso de miles de personas en redes después de su ingeniosa manera de responder a un hater que la insultó. El chico se vio en la obligación de borrar su cuenta debido a las consecuencias de lo que había hecho.