Twitch sufre su mayor caída de views en años: ¿a qué se debe?

Todas las redes sociales tienen su momento pico, y es imposible que una plataforma consiga ascender en tráfico de forma infinita. Pero una caída notable de las views puede ser el aviso de que algo no va del todo bien, y de que podría ser el anuncio de una bajada en la popularidad de la plataforma. Twitch tuvo un crecimiento exponencial durante el confinamiento de 2020, pero con el paso del tiempo el interés por sus creadores de contenido ha ido bajando progresivamente, hasta marcar mínimos comparables con las cifras de hace dos años. Este pasado mes de noviembre ha sido uno de los peores, con una bajada de las horas de reproducción superior al 10% de un mes para otro.

Noviembre es, en general, un mes malo para la mayoría de estas plataformas. El público estadounidense es uno de los que más las utiliza, y con tantas celebraciones familiares en un solo mes, es normal que hayan dedicado un número de horas menor que en otros meses con menos distracciones. Pero no son pocos los streamers españoles que han hablado en directo de la caída de su alcance, y muchos han puesto el ojo en otras plataformas, como YouTube, para dar una mejor salida a su contenido.

Para la comunidad hispanohablante, en particular, las últimas semanas no han tenido eventos de demasiado interés, y con la llegada de otras propuestas interesantes en los próximos meses, es más que probable que el número de usuarios de Twitch suba de forma notable. Pero no cabe duda de que, si año tras año los meses de noviembre siguen dando cifras cada vez peores, estaremos ante una posible caída paulatina de la popularidad de Twitch y, por tanto, del fin de la plataforma. ¡Desde luego, si sus mejores creativos se marchan a otros portales, tendrán poco que hacer!