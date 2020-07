Flooxer Now

El cantante Luis Cepeda siempre se ha visto envuelto en muchas polémicas por el trato que le da a sus fans en las firmas de discos, ya sean malentendidos o no. Sin embargo, ahora su nombre no resuena por algo que haya pasado en España, no. Nos tenemos que ir a Argentina para poder conocer la nueva polémica en la que se ha visto envuelto Cepeda y que él mismo ha compartido por redes sociales. Te damos todos los detalles en el vídeo.

Una profesora argentina comenzó a escuchar a su alumna de dos años cantar una de las canciones de ?Nuestros Principios? de Cepeda y esto le preocupó de sobremanera por lo que decidió ponerse en contacto con los padres de la pequeña.

A causa de este mensaje totalmente bien intencionado de esta profesora el nombre de Cepeda ha vuelto a hacerse sonar en las redes sociales. La madre de la joven al ver el malentendido le hizo llegar el mensaje al cantante que fue el que se encargó de subirlo a redes sociales y que puedes ver en el vídeo.

La madre de Oli se ha encargado de subir un vídeo de la joven cantando la canción con el que todos los fans de Cepeda se han derretido por la ternura y la intensidad con la que la pequeña canta ?Te quiero disparar? para terminar mandándole un beso al propio Cepeda y preguntándole cuándo va a ir finalmente a Argentina.

Todos sus fans se han reído del asunto y del malentendido que hubo a causa de la intensidad que la pequeña le ponía justo a una parte de la letra de la canción que sacada de contexto puede ser algo conflictiva. La letra original de la canción dice así: ?Te quiero disparar, todos los besos que no pude darte. Te quiero disparar, cada caricia que no pude hacerte?.