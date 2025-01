Vegetta777 revela su peculiar método de depilación y se convierte en tendencia: "Me depilo de los pies a la barba para que crezca simétrico"

Vegetta777, una de las figuras más emblemáticas del mundo del streaming en español, ha vuelto a ser el centro de atención, aunque esta vez no por sus épicas partidas de Minecraft, sino por una inesperada confesión sobre su rutina de cuidado personal. Durante uno de sus últimos directos, el creador de contenido sorprendió al revelar que cada pocos meses se depila por completo, desde los pies hasta la barba, con un único objetivo: asegurarse de que el crecimiento de su vello sea completamente simétrico.

"No sé si os habéis fijado en que no tengo ni un solo pelo", comenzó diciendo Vegetta a sus espectadores. "Lo que hago es que cada ciertos meses me depilo el cuerpo entero y aprovecho para quitarme la barba. Así me crece todo simétrico, todo acorde. Me crece el pelo del pecho, las piernas y todo igual", explicó.

El streamer también admitió que no es fan de las barbas demasiado largas y por eso opta por este método integral: "Cada cierto tiempo me quito todo el pelo completo. De los pies a la barba estoy depilado entero". Como era de esperar, sus declaraciones no tardaron en hacerse virales, generando una oleada de comentarios y memes en redes sociales. Los seguidores del creador han destacado su sentido del humor y la particular lógica detrás de su método de depilación. "Vegetta está llevando su obsesión por la simetría a niveles impensables", bromeaba un usuario en X.

La anécdota demuestra, una vez más, la cercanía que Vegetta ha demostrado siempre con su comunidad, además de su incuestionable transparencia frente a la cámara. Pasen los años que pasen, el creador de contenido aún continúa regalándonos momentos inolvidables. Por eso es una de las cabras de YouTube en nuestro país.