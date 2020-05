Atención directioners y stylers, si queréis sentiros un poquito más cerca de Harry Styles ahora es posible gracias a una vela aromática. No, no es que el cantante haya sacado su propia línea de productos de cosmética (que no sería ninguna locura). Tampoco ha decidido elaborar una vela a partir de su sudor y comercializarla (como la polémica vela que huele a la vagina de Gwyneth Paltrow y que, spoiler, no huele en realidad a vagina sino que se trata de una broma).

En realidad Harry Styles poco tiene que ver en este asunto. Más bien se trata del perfume que utiliza. Las fans del cantante de 'Fine Line' se han dado cuenta de que las velas aromáticas 'cashmere vanilla' de Target Threshold huelen casi exactamente igual que el perfume 'Tobacco Vanille' del diseñador Tom Ford.

Según ha recogido el portal TMZ, las seguidoras de Harry Styles han agotado las existencias tanto en la página web como en las tiendas físicas. Además, han anunciado que ya han puesto en marcha la producción de más velas con este 'olor a Harry Styles' pero que debido a las circunstancias actuales, no pueden asegurar la fecha en la que vayan a poder estar disponibles.

La diferencia de precio entre las velas y el perfume con el que se rocía el cantante de 'Adore you' es abismal. Mientras que la vela puede adquirirse por siete dólares, el perfume cuesta más de doscientos.

¿A qué huele entonces Harry Styles?

'Tobaco Vanille' de Tom Ford está compuesto por notas predominantes de haba tonka, flores de tabaco y cacao. Mientras que de fondo se pueden percibir notas de fruta seca y madera.

La creación de esta fragancia es obra del perfumista Olivier Gillotin y está inspirada en la pasión que Tom Ford siente por la ciudad de Londres. Como su nombre indica, este perfume recrea el olor ahumado y seco del tabaco que puede encontrarse en los club de caballeros ingleses.

Algo muy a destacar de esta fragancia es que está pensada para que la puedan usar tanto hombres como mujeres. Conociendo el estilo del cantante, no nos extraña nada que se haya decantado por este perfume para que lo represente.