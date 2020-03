Cuando una canción se te mete en la cabeza, no hay forma humana posible de conseguir sacarla. La cantas una y otra vez, te guste o no, hasta que de pronto, de forma casi mágica, desaparece. Y sientes un alivio por dentro porque, por fin, has salido del bucle. Hasta que la dichosa melodía vuelve a aparecer.

‘Tusa’ de Karol G y Nicky Minaj es una de esas canciones y, además, lo ha petado tanto que es imposible que no te sepas al menos la que se ha convertido en su verso más conocido: “pero si le pone la canción le da una depresión tonta”.

Cuando algo funciona ¿por qué cambiarlo? ¿Por qué arriesgarse con versiones? Pues porque si la cosa sale bien pueden superar al original. Esto mismo ha pasado con la canción de ‘Tusa’. El usuario de Tiktok @pancitaderes.21 ha compartido cómo ha creado su versión de esta canción y lejos de hacer que nos de una 'depresión tonta', nos dan ganas de escucharla en bucle.

Porque sí, esta variante que muestra a una Karol G con tintes ochentero mola mucho más que la original (sorry not sorry). Porque no lo decimos nosotros sino que por redes sociales han pedido por favor (y a gritos) que subieran la versión completa.

Con mucho reverb y algunos otros truquitos más que el usuario revela en el vídeo la canción recuerda mucho a clásicos de los ochenta como ‘Girls Just Wanna Have Fun’ de Cyndi Lauper, ‘I Wanna Dance With Somebody’ de Whitney Houston o a Madonna.