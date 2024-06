El viral ataque de risa protagonizado por Lola Lolita a causa de un espejo: "Imagínate cenar con ese espejo detrás"

Como ocurre con cualquier persona a la que le va bien, Lola Lolita ha tenido que recibir muchas críticas a lo largo de su carrera. Sin embargo, últimamente da la sensación de que esas críticas están desapareciendo y la imagen pública de la influencer ha cambiado radicalmente: parece que todo el mundo se está rindiendo a sus pies. Y es que no podemos negar que es una de las creadoras de contenido más carismáticas y queribles de nuestro país.

"Ahora mismo es la mejor persona de Internet" o "necesito ser amiga de Lola Lolita" son solo algunos de los comentarios más repetidos en el último vídeo de la influencer. En dicho vídeo, que se ha viralizado muchísimo desde hace un par de días, podemos ver a Lola Lolita y a una amiga sacándose una foto frente a lo que parece un espejo distorsionado, parecido a esos que podemos encontrarnos en los circos.

Esta foto distorsionada da pie a que la influencer subra un auténtico ataque de risa. "Imagínate cenar con ese espejo detrás. Yo no me podía concentrar [...] Y cuando nos vamos le decimos a la camarera: "eso no es un espejo, es un hezpejo". Y nos dice que eso no es un espejo, es una valija", ha contado Lola Lolita sin poder contener la carcajadas.

En estos momentos, el vídeo acumula millones de reproducciones y cientos de comentarios. Todo el mundo coincide en lo mismo: Lola Lolita es, de lejos, una de las personas más graciosas —graciosa de forma natural, además— de todo Internet. Cada vez existen menos haters de la influencer y no es de extrañar, es prácticamente imposible que te pueda caer mal.