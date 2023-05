Viruzz se cae de la Velada del Año 3: ¿por qué no combatirá contra Shelao?

Después de varios días de espera, la comunidad finalmente ha podido descubrir cuál era la noticia sobre la Velada del Año 3 que Ibai había anunciado que daría el jueves y que tanta curiosidad estaba generando. Pero, tristemente, esta noticia no ha sido algo a celebrar, sino todo lo contrario, ya que parece que Viruzz finalmenteno podrá participar en su combate contra Shelao debido a que ha sufrido una lesión ocular.

Pese a que muchas personas se imaginaron que la noticia podía tratarse de una baja o algún cambio dentro del evento, nadie esperaba que fuera Viruzz quien presentara una lesión que le impidiera participar en la velada. Esto se debe a que, aunque hace unos días participó en un combate con condiciones de profesional en Inglaterra contra DK Money, fue él quien logró dejar K.O. a su rival y alzarse con la victoria. Por este motivo, nadie se había imaginado que el que había sufrido las consecuencias más graves de este enfrentamiento había sido Viruzz.

Pero, tal y como ha explicado el afectado, la realidad es que nada más terminar el combate él ya notó que había algo que le presionaba en el ojo, motivo por el que acudió al médico del evento, quien le recomendó que fuera a urgencias. Y, pese a que tras hacerle las pruebas en Inglaterra ya le avisaron de que tenía que operarse de inmediato, quiso esperar a recibir una segunda valoración en España con la esperanza de que no fuera tan grave. Tristemente no ha tenido esa suerte y, pese a que Viruzz ha hecho todolo posible para que no fuera así, los médicos le han asegurado que el tiempo de recuperación que requiere su lesión le impide llegar a tiempo a la Velada del Año 3.

Por suerte, no todo han sido malas noticias durante este directo, ya que Ibai también ha revelado que se están planteando aplazar este combate hasta finales de año, y celebrarlo en un evento especial en Latinoamérica. Esto es algo que ni el propio Viruzz sabía y que le ha alegrado mucho descubrir, pero, aun así, Ibai ha querido señalar que por ahora no hay nada cerrado respecto a esta idea, pero que es una de las posibilidades que están contemplando.

Por tanto, habrá que ver qué es lo que decide finalmente la organización de la Velada del Año 3 respecto a este combate, el cual tenía todas las papeletas para convertirse enel combate más intenso y violento de todo el evento.