Viviendoenlacalle casi sufre un accidente en stream por leer el chat, y las redes vuelven a saltar contra él

Desde que Viviendoenlacalle decidió hacer un cambio de vida y convertirse en conductor de VTC, no ha dejado de verse envuelto en polémicas debido a la manera tan imprudente que tiene al conducir, algo que él ha negado de forma reiterada. Porque, según aseguró anteriormente, él está siempre muy atento a la carretera y no mira el chat ni las notificaciones si no está el coche parado, algo con lo que muchos no están de acuerdo. Y, una vez más, este se ha convertido en el motivo por el que las redes están criticando a este streamer, ya que ha vuelto a actuar de forma irresponsable al volante durante uno de sus directos, ya que se ha puesto a leer el chat mientras conducía.

Esto es algo que se puede ver en el clip que ha compartido RevenRV, en el que Viviendoenlacalle se pone a leer el chat mientras está conduciendo, algo que casi provoca que se salga de la carretera y se suba a la acera. Pero, por suerte, el streamer se da cuenta antes de que ocurra y corrige la trayectoria de su coche, algo que le ha permitido evitar el accidente. A raíz de esto, él mismo se da cuenta del peligro que supone lo que acaba de hacer, ya que después de llevarse un buen susto decide apagar el móvil porque, tal y como ha señalado, si se deja el chat puesto se despista porque se pone a leerlo en lugar de mirar hacia adelante.

Pero, por mucho que en esta ocasión haya corregido a tiempo la trayectoria del vehículo, las redes han vuelto a saltar contra él debido a lo irresponsable que es al volante. Porque, por mucho que esta vez no haya pasado nada, es posible que un día no tenga tanta suerte si sigue mirando al chat mientras conduce. Y, precisamente por ello, muchos creen que deberían quitarle la licencia de conducir o darle un toque de atención, ya que no es la primera vez que se da un susto como este en stream.