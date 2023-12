Viviendoenlacalle se enfrenta a un desconocido, después de que este le pida que no le grabe

Desde que Viviendoenlacalle ha dado un giro a su vida y crea contenido como conductor de VCT, parece que no dejan de acumulársele los problemas y las polémicas, ya que cada mes le ocurre una cosa distinta. Hace apenas unas semanas que el streamer se llevó un buen susto porque casi atropelló a una mujer ciega, algo que provocó una oleada de críticas hacia su persona no solo por no estar atento a la carretera, sino por el comentario que hizo sobre la mujer.

Y, por lo que parece, en esta ocasión ha vuelto a hacerse viral por una nueva polémica. Pero, por suerte, en esta ocasión el problema nace de una pequeña discusión que ha tenido con un desconocido que se encontraba comiendo a su lado. En este caso, el hombre ha querido recordarle que no puede grabar a las personas sin su consentimiento, algo con lo que Viviendoenlacalle se ha puesto un poco a la defensiva. Por ello, no solo le ha asegurado que solo se estaba enfocando a sí mismo, sino que también ha remarcado que él es especialmente cuidadoso con estas cosas porque trabaja de ello.

Pero, a diferencia de lo que él creía, la realidad es que la cara del otro hombre se veía en todo detalle. Porque, pese a que es verdad que mientras estaba girado apenas se le veía en el plano, en cuanto se ha girado para hablar con él se le ha visto casi tan bien como al propio streamer. Y, por lo que parece, este hombre no es el primero que se ha quejado sobre este problema, sino que hay varios peregrinos que se han quejado ya por este mismo motivo. Y, precisamente por ello, el hombre ha querido asegurarse de que Viviendoenlacalle supiera esta información.

Por este motivo, las redes no han tardado en criticar una vez más a Viviendoenlacalle, a quien consideran que "ha perdido completamente la cabeza" y que "se lo ha comido el personaje". Sin duda, el streamer no deja de hacerse viral por todos los problemas que ocurren durante sus directos, motivos por el que OllieGamerz ha bromeado al decir que debe ser un genio del marketing y no lo sabe.