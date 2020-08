VMAs: Lady Gaga o cómo combinar la mascarilla sin problemas vestida de gala

Lady Gaga nos ha dado una lección de estilo. La cantante se ha adaptado a la 'nueva normalidad' mejor que nadie y ha demostrado que tener que llevar mascarilla no le impide realizar su trabajo con la misma pasión y resultado.

Gaga ha sido una de las grandes protagonistas de los premios VMAs que se celebraron anoche. La gala transcurrió con aforo muy reducido y subidos en coches (como si fuera un autocine) para guardar las distancias de seguridad, participación telemática de algunos artistas y espectaculares puestas en escena adaptadas a los nuevos tiempos.

La cantante de 'Chromatica' se ha hecho con cuatro premios: mejor colaboración (junto a Ariana Grande por 'Rain On Me'), canción del año y artista del año. El cuarto galardón es el primero que se da en la historia de los VMAs y que reconoce los logros de la artista en diferentes disciplinas como la moda, la actuación y la música.

Como no podía ser menos, Gaga sorprendió con una actuación en directo en la que nos teletransportaba al universo de 'Chromatica' y con hasta ocho cambios de vestuario a lo largo de toda la noche.

Siendo fiel a su estrafalario estilo 'camp', que lleva por bandera la ostentosidad, la artista ha demostrado que usar mascarilla puede ser de lo más trendy. Lady Gaga ha combinado todos y cada uno de sus estilismos con cubre bocas de lo más originales: una especie de pecera, una máscara de hormiga-alienígena rosa, unos cuernos con un traje verde de gala, una cubierta de brilli-brilli plateado y una con una pantalla luminosa.

En uno de sus discursos de aceptación Lady Gaga se ha pronunciado sobre el uso de la mascarilla. Más allá de tener una finalidad meramente estética, Gaga lo considera una muestra de respeto hacia las personas que nos rodean: "Ponte mascarilla. Es una señal de respeto".

Y no solo eso, sino que tanto ella como Ariana Grande han realizado su actuación y coreografía portando mascarillas. Algo que demuestra que no hay excusa para no llevarlas y que la Policía Nacional de España ha querido poner como buen ejemplo.