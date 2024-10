WestCol se autoinvita a La Velada del Año 5: "Si Ibai me pone de pelea estelar, yo me subo al ring"

El conocido streamer colombiano WestCol ha lanzado una propuesta que ha generado mucho hype dentro de la esfera de los creadores de contenido. Durante uno de sus directos recientes en la plataforma Kick, el streamer expresó sus deseos de participar en La Velada del Año 5, el popular evento de boxeo organizado por Ibai Llanos.

WestCol, quien recientemente organizó Stream Fighters 3, un evento de características similares a La Velada del Año, comentó abiertamente que quiere subirse al ring en el próximo evento de Ibai. En su directo afirmó: "El año que viene voy a pelear, porque quedé con ganas. El año que viene me monto con el que me ponga. Yo me voy a montar en lo de Ibai (La Velada del Año). Yo me autoinvito al de Ibai, siempre digo eso. Si Ibai me pone a pelear, pero tengo que ser pelea estelar, yo me subo al ring. Pero me tiene que poner de pelea estelar, y ya el que me ponga. Obviamente yo prefiero alguien de mi peso".

Este anuncio ha sorprendido a muchos, dado que WestCol se ha posicionado como uno de los creadores de contenido más destacados en los últimos meses. Stream Fighters 3, su reciente evento, batió el récord de espectadores en Kick, consolidándose como uno de los streamers más influyentes de la plataforma. Con más de un millón de espectadores en su última emisión, WestCol ha demostrado que su capacidad de convocatoria no tiene nada que envidiar a la de Ibai.

Sin embargo, hasta el momento, Ibai Llanos no ha respondido a la propuesta de WestCol. La Velada del Año, que ha contado con grandes nombres en las ediciones anteriores, podría tener a WestCol en su cartel si el streamer vasco decide aceptar la autoinvitación y darle un lugar estelar en el evento.

Mientras tanto, los seguidores de ambos streamers están expectantes ante una posible respuesta de Ibai, que podría abrir las puertas a un nuevo enfrentamiento épico en la próxima edición de La Velada del Año. Veremos qué ocurre finalmente, aunque, sin duda, contar con la presencia de WestCol sería un puntazo.