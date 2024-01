WindyGirk contra AriGameplays y Juan S. Guarnizo: "Tenía casi tres años de acoso constante de esas personas"

Si hace apenas unos meses WindyGirk sorprendió al participar en el torneo de Fortnite de Rubius, en esta ocasión ha conseguido revolucionar las redes al ir como invitada a Sin Miedo Al Éxito, un podcast donde no ha dudado en abrirse y sincerarse sobre todo el odio que recibió en el pasado. Esto es algo que ha hecho para poder contar su lado de la historia, ya que hubo ocasiones en las que prefirió quedarse callada para evitar que la bola se hiciera más grande. Pero, en esta ocasión, no ha dudado en acusar a varios streamers de haber incentivado todo el odio que sufrió.

Dentro de la comunidad, hay quienes ya conocían una parte de esta historia y de los problemas tuvo WindyGirk con AriGameplays y Juan S. Guarnizo porque quedaba reflejado en sus contenidos. Pero, esta vez, ella ha decidido contar ahora su versión porque, aunque en el pasado decidió quedarse callada, asegura que sufrió acoso por parte de ellos y de sus amigos durante casi tres años, motivo por el que finalmente decidió reportar esta situación a Twitch, algo a lo que terminaron dándole la vuelta y haciéndola ver a ella como la mala.

Aun así, durante su paso por el podcast, la panameña también ha aceptado que también hizo cosas mal en el pasado, de forma que considera que hay cosas que no debería haber dicho, como es el caso de la supuesta infidelidad de AriGameplays, algo que ella confiesa que dijo porque estaba harta de recibir odio, pero que ahora sabe que no debería haber hecho nunca.

Finalmente, debido a que Windy también habló sobre xCry porque el español también hizo vídeos criticándola en el pasado, él ha decidido disculparse en directo por esto. Además, confiesa que esto es algo que ya había hecho en el pasado, pero, como entiende que muchos no lo vieron, ha querido volver a hacerlo y pedir perdón si en algún momento incitó involuntariamente a sus espectadores a ir contra ella. Porque, aunque él sintiera que era "un don nadie" y que sus vídeos no tenían ningún tipo de impacto, entiende que quizás esto no era realmente así y puede haberle generado problemas a Windy.

Sin duda, la intervención de WindyGirk ha sorprendido mucho a la comunidad, y ha provocado una gran respuesta en las redes sociales, donde la comunidad no ha tardado en apoyarla e ir contra los creadores que la atacaron. Entre ellos, los que más se han visto afectados han sido AriGameplays y Juan S. Guarnizo, a quienes muchos han criticado por lo que le hicieron en el pasado a Windy, y por no haberse disculpado con ella de forma adecuada.