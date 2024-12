Xokas prepara un evento masivo de WoW para hacer historia en Twitch

El gallego Xokas está listo para rendir homenaje al juego que marcó sus inicios: World of Warcraft. Con la ambición que le caracteriza, el creador de contenido prepara un evento masivo en Twitch que aspira a ser histórico, involucrando a más de 100 streamers en una épica competición de WoW Classic Hardcore.

En un directo reciente, Xokas detalló el proyecto, asegurando que está diseñado para revolucionar la manera en que la comunidad hispanohablante vive este icónico MMORPG: ''Todo el tema del hardcore del mes que viene va a ser increíble. No os esperáis lo que va a ser. Voy a hablar con todos los streamers, con todos, para meterlos en el proyecto''.

El evento no será un simple recorrido por el WoW Classic. Xokas explicó que el desafío incluirá una web personalizada con logros y objetivos obligatorios que los participantes deberán cumplir para superar el modo hardcore. Además, añadió: ''No va a ser solamente sobrevivir. Será hardcore plus: tendrás que cumplir ciertos estándares si quieres completar el desafío''.

Consciente de que World of Warcraft es un juego con una curva de aprendizaje elevada, Xokas se ha propuesto ayudar a los streamers menos familiarizados con el título: ''Voy a tomarme la molestia de estar durante una o dos semanas ayudando personalmente a cada streamer que participe. Incluso haré tutoriales para que cualquiera pueda introducirse en el juego''.

El streamer no ha ocultado sus expectativas de que este evento se convierta en un hito para la comunidad: ''Me importa una mierda, los récords están para romperse. Vamos a hacer el mayor evento hispanoparlante de la historia de World of Warcraft''. El lanzamiento está previsto para enero de 2025, y Xokas asegura que muy pronto se desvelarán más detalles: ''Estamos en ello. Enseñaremos pronto el nombre, el logo, la web y todo. Va a ser un proyecto serio''.