Xokas responde duramente a Vinicius Jr. tras las declaraciones de este último sobre el racismo en España

En los últimos días, una controversia ha sacudido tanto el mundo del fútbol como a la sociedad española en general. El futbolista brasileño Vinicius Jr., una de las máximas estrellas del Real Madrid, ha generado un intenso debate tras sus declaraciones sobre el racismo en España. Vinicius no solo expresó su preocupación por los insultos racistas que ha recibido en los campos de fútbol, sino que también sugirió que, si el país no progresa en este aspecto, el Mundial de 2030 no debería celebrarse en territorio español. Estas afirmaciones han creado una ola de reacciones, tanto en el ámbito deportivo como en el de los creadores de contenido.

Entre las voces más destacadas en este último sector se encuentra Xokas, uno de los streamers más populares y controvertidos del panorama español. Fiel a su estilo de decir las cosas tal y como las piensa, Xokas dedicó parte de uno de sus últimos directos a responder a las declaraciones de Vinicius. En su intervención, criticó duramente la postura del futbolista, sugiriendo que este debería "viajar más" antes de hacer afirmaciones tan contundentes sobre el país.

Xokas hizo referencia a situaciones en otras partes del mundo, como las condiciones laborales en Qatar o el trato a las mujeres y personas LGBTI en Oriente Próximo, para argumentar que España, a pesar de sus problemas, no merece ser etiquetada como un país racista. "Si Vini ha dicho que España es racista, se ha fumado un porro como mi casa. Le recomiendo que viaje más [...] ¿Este tío se ha enterado de que en el Mundial de Qatar han muerto cientos y cientos de personas construyendo estadios por las barbaridades absolutas de trato de los asalariados y de los trabajadores que tienen en Oriente Próximo? [...] A mi Vini me cae muy bien, es un crack, pero me cago en dios tío, no puedes decir estas cosas de un país entero por culpa de que haya cuatro retrasados en los campos", expresó el streamer con su habitual franqueza.

Parece que las declaraciones de Vinicius Jr. seguirán trayendo colas durante algunos días más, por lo que es probable que otros streamers muestren su opinión al respecto. Eso sí, pocos tienen tan pocos pelos en la lengua como Xokas.