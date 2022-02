Álvaro Carmona se emociona con la profesora que utilizó 'Gente hablando' como ejercicio de clase: "Me ha hecho muchísima ilusión"

Álvaro Carmona ha recibido un mensaje muy especial de una profesora de 4º de ESO. El director de 'Gente hablando' ha compartido en redes su emoción al descubrir que su proyecto ha sido usado como ejercicio de clase.

Según la profesora, proyectó varios capítulos en clase y examinó a sus alumnos con el argumento del capítulo 'El astronauta': "¿Emplean ambos personajes argumentos racionales o emocionales?", decía una de las preguntas del examen.

Tras mostrarle el examen al director, la profesora ha agradecido a Carmona haber creado "una serie magnífica" con la que poder trabajar la argumentación en clase de Lengua. Además, le ha recomendado a otra compañera que utilizase el capítulo 'El café' para su clase de Valores Éticos.

"Mis alumnos se han quedado con ganas de más", ha asegurado.

El director, por su parte, nos ha confesado la emoción que ha sentido al saber que 'Gente hablando' esté "traspasando fronteras". "La serie no me ha podido dar más alegrías. Me ha hecho muchísima ilusión recibir un mensaje así", aseguraba.

Un éxito reconocido

'Gente hablando', creada, dirigida y escrita por Álvaro Carmona, se ha convertido en una de las series referencia de Flooxer, el canal joven de Atresmedia disponible en ATRESplayer PREMIUM.

Nacida con la intención de invitar al espectador a una profunda reflexión a través de las discusiones cotidianas entre dos o más personajes, 'Gente hablando' ha conseguido galardones como el premio a la Mejor Serie de Formato Corto en el Festival Internacional Series Mania de Lille (Francia), Mejor Serie de Formato Corto en los Produ Awards 2019 en Cancún y el Premio a Mejor Director y Mejor Actor en el Marseille Web Fest, además de la nominación con su segunda temporada a la categoría de Mejor serie corta en los Premios Emmy Internacional 2021.

Recuerda que puedes ver 'Gente Hablando' al completo en ATRESplayer PREMIUM.