¡Martita! llega mañana a Flooxer y atrespayer con Martita de Graná como protagonista

¡Martita! es la nueva serie original de Flooxer protagonizada por la popular cómica Martita de Graná que atresplayer estrena al completo el próximo 7 de septiembre. Esta nueva comedia cuenta como su protagonista, Martita de Graná, es aclamada por su gracia en toda España, pero parece que su humor no termina de encajar en Barcelona. Se enfrenta por primera vez al postureo de los jóvenes catalanes: Real food, veganos, pelucas de aliexpress, lenguaje inclusivo… Una historia de lo cotidiano y el costumbrismo vs el hipterismo más exagerado. Por el camino tendrá que encajar en un ambiente desconocido, un entorno hostil y unas costumbres que no entiende, un reto que le hará perder a sus amigos, el amor e incluso a sí misma.

Ambientada en el centro de la capital catalana, ¡Martita! es una serie costumbrista que se ríe de los tópicos, la modernidad, las modas y las apariencias.

En ese contexto se moverá como “pez fuera del agua”. Martita, una chica sincera, inteligente, abanderada de la soltería y de los tardeos, que sabe reírse de sus desgracias con un poquito de malafollá. Entre todo el caos que supone Barcelona, Martita encontrará un apoyo especial en Cesc. Lo que al principio le parece un tonteo sin importancia, acaba siendo una vorágine de sentimientos y encuentros que la desestabilizan aún más. ¿Qué pasa con todos sus chistes de estar solteras?

Maru Candel, José Corbacho, Roger Batalla, Marta Aguilar y Mariola Fuentes completan el reparto de la serie. ¡Martita! está escrita por Oriol Jara y dirigida por Irene Moray, y está producida por Atresmedia TV en colaboración con YouPlanet Pictures.

¡Martita! podrá verse también en atresplayer Internacional.

Sinopsis de ¡Martita!

Martita de Graná, cómica que saltó a la fama por sus vídeos durante el confinamiento, llega a Barcelona para terminar su gira de monólogos, pero está cansada de repetir siempre los mismos chistes. Aprovecha este cambio de aires para darle un giro a su humor, pero no termina de encajar con la juventud catalana más hipster. Lo que no esperaba era tener que compartir a su mejor amiga Amparo con Idoia, la influencer de moda, que nunca pierde su oportunidad para dejarla en mal lugar. Por suerte, cuenta con la ayuda de Cesc, su compañero de piso en Barcelona, con el que comparte algo más que el interés por la comedia.

¿Quién es Martita de Graná?

Martita de Graná es cómica e influencer con más de un millón de seguidores, una profesora de colegio que de repente se convierte en una cómica aclamada tanto en redes sociales como en teatros de toda España. Una de las razones por las que se ha hecho tan popular es porque no se corta. Habla de la fama, del sexo o del amor sin complejos. En sus monólogos y vídeos de humor en redes sociales cuenta, de manera divertidísima y honesta, aquella realidad que habitualmente adornamos. Desde lo que se encuentra ligando por internet hasta lo ridícula que es la fama para una persona de la calle como ella. ‘¡Martita!’ es su primera serie que se muestra tal y como es ella: fresca, sin tapujos, divertida y descarada.

Disfruta de la serie al completo mañana en atresplayer y de los dos primeros capítulos en abierto en Flooxer.