Alejandro Albarracín: "Con que veas el primer capítulo de 'Más de 100 mentiras', te vas a enganchar"

"Cuando leí el guión me sorprendió porque nunca había visto algo así. Pienso que tiene todos los ingredientes para que sea algo entretenido y divertido. Creo que tiene mucha miga. Con que veas el primer capítulo, te vas a enganchar", dice Alejandro Albarracín, quien da vida al orientador del instituto en 'Más de 100 mentiras'.

Los actores de 'Más de 100 mentiras' nos han desvelado los rasgos principales de sus personajes. Viki Velilla, que interpreta a Ángela, asegura que no tiene nada que ver con su ella. "Ángela es todo lo contrario a mí. Ella es quieta y habla poco. No como yo". Mientras que Alan, interpretado por Jorge Motos, reconoce que tanto él como su personajes son tímidos. "Aunque llevamos la timidez de manera diferente"."Me gusta hablar con la gente, no quedarme en la superficie y escarbar detrás de cada uno. En eso me parezco a mi personaje", asegura Alejandro Albarracín.

Javier Ruesga, el prepotente Joel, tiene muy claro las razones por las que hay que disfrutar de esta serie original de Flooxer. "'Más de 100 mentiras' es un producto totalmente novedoso y con una historia que va a interesar porque es un retrato social de cinco personalidades completamente distintas en su plena efervescencia".