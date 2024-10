Paul Ferrer: “Ya lo sabes, Cristiano siempre es el segundo”

“Solo sé que no me fío ni un pelo de este flipado”. Los cazadores de Temporada de caza han analizado el perfil del fugitivo de esta semana y han llegado a la conclusión de que no se pueden fiar de su aspecto angelical.

El joven madrileño Paul Ferrer tiene millones de fans en redes gracias a su particular humor, así que como salgan todos a la calle para ayudarle posiblemente estemos ante la huida más multitudinaria de la historia de Temporada de caza.

Suele llegar tarde a los sitios pero ha asegurado que en esta ocasión Cesc, Álvaro y Gakian son los que van a llegar tarde porque pillarle no es una opción. Además, ha asegurado que es muy fan de las pelis de cárcel y que se conoce todos los trucos. Paul ha sentenciado diciendo que en este juego las reglas las pone él y que los cazadores van a necesitar mucha suerte para poder pillarle.

Descubre en el vídeo qué otras facetas de Paul Ferrer vamos a descubrir gracias a Temporada de caza y no te pierdas el programa completo para saber si consiguió huir de los cazadores. Ya disponible en atresplayer y Flooxer.