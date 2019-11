Ponte en situación: historia de cualquier día de tu vida a cualquier hora, tienes unos minutos libres, el aburrimiento llama a tu puerta y… ¿qué decides? Sí, abrir esa app de ligue en la que el día en que haya una alineación de planetas puede que encuentres a tu media naranja. ¿Será hoy? ¿Será mañana? Esa predicción no podemos hacértela. Pero sí podemos asegurarte que tu perfil tendrá mucho que ver en el grado de éxito que tengas. ¿No te lo crees? Modifícalo siguiendo estos cinco pasos y en 24 horas notarás los resultados. ¡De nada, flooxero!

1.- La importancia de la foto

Hay un elemento totalmente imprescindible en el perfil: la foto. Si no la tienes, olvídate de los match, no ocurrirán. Y si te da vergüenza poner tu careto mejor cierra este tipo de apps, ¡porque el que tiene vergüenza ni come ni almuerza! Y en este caso no te comerás ni un rosco… Y si eres sensato, tienes foto en tu perfil, pero no sabes si es la indicada, despejamos tus dudas. Lo importante es que salgas con cara amable, amistosa, con ropa de color claro, que intimida menos, y si es posible con una sonrisa. La gente que sonríe da buen rollo a primera vista. ¡Las posibilidades de que te den match suben en este caso un 50%!

2.- Tu descripción

La forma en la que expliques cómo eres a personas que no te conocen es determinante. Y también es difícil de hacer con exactitud, no te vamos a engañar. Utiliza siempre frases cortas, directas, y no pongas ningún dato que no sea totalmente imprescindible de saber al iniciar una conversación contigo. ¿Qué queremos decir con esto? Que si no te gusta el baloncesto, no se te ocurra poner 'Odio el baloncesto', porque de esta manera te cerrarás puertas, ¡todos los amantes del baloncesto pasarán tu perfil por alto! Este ejemplo es aplicable a todos los campos, así que no concretes, opta por dar unos rasgos generales de tu persona.

3.- Cuidado con las redes sociales

Muchas de estas apps suelen estar vinculadas a las redes sociales, así que debes cuidarlas. Piensa que seguramente, después de darte match y hablar contigo cinco minutos, tu ciberligue te buscará en la red para intentar indagar cosas sobre ti. Todos tus perfiles virtuales son biografías de tu persona, así que lo que ahí publiques, determinará lo que los demás piensen de ti. ¡Tenlo bien presente y si no ponlos en modo privado para que solo puedan verlos aquellas personas a las que tú aceptes como seguidores!

4.- Cero mentiras

Huye de las mentiras, porque como hemos dicho en el punto anterior, Internet está más que conectado, y te pueden pillar a la mínima de cambio. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, y en cuestiones de apps de ligue y perfiles en internet, este dicho ve multiplicada su efectividad. ¿A que a ti no te molaría descubrir que te están mintiendo? Pues si no quieres que te hagan una cibercobra en el primer asalto, sé tú mismo en todo momento.

5.- Adiós cursiladas

Puede que seas romántico, que te guste la filosofía y los proverbios españoles. Nos parece genial, no te vamos a engañar, pero el perfil de las apps de ligue no es el mejor lugar del mundo para replicar unos versos de Bendetti. Con esto no queremos decir que ocultes tu lado más sentimentaloide, no. Simplemente que no lo expongas en tu perfil y te lo guardes para las conversaciones de chat cuanto intercambies match. Piensa en positivo: ¡así tendrás más cosas para sorprender a tu ciberligue!