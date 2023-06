Tengo pareja... ¿me borro Tinder?

Llevas con Tinder instalado un montón de meses en tu móvil y, cuando abres los ojos y te das cuenta de que supuestamente ahora estás en una relación seria, las dudas invaden tu cabeza... ¿debes desinstalar la app de tu teléfono? Las claves entre una respuesta positiva o negativa están en los siguientes puntos:

1.- Depende de cuánto tiempo lleves usándola.

Seamos honestos, no es lo mismo tener Tinder en el móvil desde hace dos años que utilizarla hace diez días. Si estás en la primera opción, sigue leyendo sin duda para tomar una decisión, pero si estás en el segundo grupo... quizás deberías pensarte si tu pareja te hace realmente feliz, porque haberla instalado teniendo algo serio no es una muy buena señal, ¡más bien lo contrario!

A veces pensamos que estamos completos pero simplemente estamos cómodos con alguien, y si te has instalado Tinder en tu móvil hace poco, puede ser tu caso. Piénsalo tranquilamente. Y, por supuesto, si nunca has tenido la App y ya con pareja has dudado más de tres veces en descargarla, ni te lo plantees. Ese churri no es para ti, no pierdas el tiempo con nadie y anímate a conocer más gente.

2.- Depende de para qué la uses exactamente.

No es lo mismo utilizarla con fines sexuales, es decir, el aquí te pillo aquí te mato de toda la vida, que apostar más bien por ella como un entretenimiento para tus horas de aburrimiento. Es verdad que la segunda opción, teniendo pareja, parece más sana y salvable, pero realmente si te paras a pensarlo fríamente, no lo es. Porque si de verdad estuvieses a gusto con tu pareja y tu círculo de amigos de siempre, ese aburrimiento lo harías desaparecer con ellos.

En relaciones de dos, las normas son las que se acuerden entre la pareja. Es decir, hay mucha gente que apuesta por relaciones abiertas, y en ese caso no tendrías por qué borrarte Tinder siempre y cuando eso entre en vuestras 'normas'. En este sentido no hay nada normal ni nada anormal, ¡la única regla es que vosotros pongáis los límites y estéis a gusto con ellos!

Piensa, siempre que tengas una duda de este tipo, cómo reaccionarías tú si fuese tu pareja la que tuviese, en este caso, Tinder, en su móvil. Si no te parece mal, coméntalo y propón hablarlo a ver qué le parece. Eso sí, si sientes los cuchillos de los celos en tu estómago es que sin duda, te molestaría y mucho. Y eso quiere decir que lo que no quieres para ti, no debes hacerlo tú. Dale a eliminar en 3, 2, 1...

Cuando la cabeza y el corazón están de acuerdo, todo es sencillo, pero si tu cada uno tira por su lado tienes un problema. Es decir, si tu cabeza te dice que adiós a Tinder y tu corazón tiene ganas de emociones y se resiste a dar el botón de borrar seguramente el que tenga razón sea este último. ¡Piénsate si es el momento de seguir con tu relación estable o necesitas un break!