Te gusta decir las cosas tal y como son, no te andas con rodeos y no dudas en llamar a las cosas por su nombre cuando es necesario. Eres una persona urbanita y sin pretenciones, al igual que Don Patricio, por eso su canción 'Enchochado de ti' es totalmente perfecta. Porque cuando pones el ojo en alguien eres de los que hacen que esa persona ocupe su memoria durante el día y la noche, por eso te sentirá tan identificado con esta canción que no querrás dejar de escucharla.

- Tauro

Eres la persona más original de tu grupo de amigos, así lo decidieron por ti las estrellas, por eso la canción de Rosalía y Ozuna 'Tu x mi Yo x ti', que es una mezcla de ritmos y estilos indescriptibles, es perfecta para tu persona. Lo primero porque tienes tanta tenacidad que siempre eres correspondido en todo, y su letra te define perfectamente, y segundo porque su melodía te atrapa hasta límites insospechados. Cántala y todo irá bien.

- Geminis

Si hay alguien a quien puedan considerar el rey de la fiesta, sin duda es a ti. Eso sí, siempre y cuando a ti te apetezca, ¡para eso está tu personalidad múltiple que puede ser considerada bipolar según el día! Por este carácter tan festivo necesitas música que te suba a lo más alto, y el temazo 'China' de Daddy Yankee y compañía está hecho especialmente para ti. ¡Aunque no seas china!

- Cancer

Si hay una palabra que te defina a la perfección es romanticismo, y si hubiese que buscar otra cualidad, sería sensible. Por eso tu canción tenía que responder también a esta descripción, y el mítico tema de Aitana 'Vas a quedarte' lo hace. Además, como tú, canta al amor, algo que es imprescindible en tu día a día. Ese es el motivo por el que vibras en cuanto suenan sus primeros acordes.

- Leo

Si algo no está a la moda, no es para ti. Y cuando algo pega fuerte, eres el primero en enterarte e inculcárselo a tus colegas. Este es el motivo por el que la canción de tu signo no podía ser otra que 'Señorita' de Shawn Mendes y Camila Cabello. Exitazo, pegadiza, e inolvidable. ¡Exactamente igual que tu persona, Leo!

- Virgo

Cuando una canción tiene frases en las que mandan un mensaje que si no estás atento, no pillas, es para ti. Tú las diferencias desde la primera vez que la escuchas y, aunque a los demás les cuesta un poco más, una vez que tú se la descubres ya no pueden dejar de escucharl. 'Lola Bunny' cumpliría perfectamente todos estos requisitos. ¿Qué otro hit tiene una letra tan atrevida? ¡Ninguno!

Libra

Tímida y lanzada a partes iguales, así eres tú y así es el hit que parece estar hecho especialmente para ti: 'Callaíta'. Venga, vamos a cantar: 'Ella es callaíta, pero pa’el sexo es atrevida'. Sí, este es su estribillo y esta eres perfectamente tú.

- Escorpio

Si hay un enemigo en tu vida siempre es el pasado, porque para ti es más normal tener la cabeza puesta en él que en el presente. Por eso cuando Don Patricio, el rey de este verano, canta eso de: '¿Cómo te va, querida?', te imaginas a ti misma diciéndole esa frase a tu ex de turno... De momento no le escribas, pero puedes escucharla las veces que quieras.

- Sagitario

Si algo te identifica sin dudar es, sin duda, la paciencia. Por eso en cuanto escuchaste la canción de Dani Fernández 'Te esperaré toda la vida' te sentiste tan identificado. Esa es la frase que más repites tú en tu día a día porque, si alguien te importa, le esperarías las vidas que hiciese falta. Dale al play y cántala bien alto. Esta canción es para ti.

Capricornio

Si te ponen una canción lenta con una frase profunda ya te tienen ganado hasta el infinito, por eso artistas como Beret te llegan tanto al alma. Su tema 'Lo siento' te hace sacar al cantante que llevas dentro y gritar disfrutando de la música como si no hubiera un mañana. ¡No dejes de escucharla!

Acuario

Cuando escuchas una voz que transmite emociones, te vuelves fan sin dudarlo, pero cuanto esta voz hace una colaboración con otra, ¡ya no puedes sacártela de la cabeza! Y por eso el temazo 'Presiento' de Morat y Aitana parece estar hecho para ti. Y sobre todo por su título, porque la intuición es una de tus cualidades más acusadas. ¡Un himno para ti, Acuario!

Piscis

No se te escapa ninguna tendencia, por eso estas semanas seguiráscon Don Patricio a todo volumen, lo primero porque están de moda y los seguirás llevando; y lo segundo porque esta canción, como ella misma dice, te encanta y lo sabes. ¡Pareciese que el Patri te conociera y la hubiera hecho para ti!