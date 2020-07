Widler Soldier y Neus Snow visitan los lugares más emblemáticos de Tokio (Japón)

Hoy en 'On Board', Widler Soldier y Neus Snow, creadores de SQUAD, visitan los lugares más emblemáticos de Tokio, Japón.

Desde el hotel Asakusa-Kuramae, comienzan su ruta en el mercado del Templo Sensoji, donde se puede comprar todo tipo de productos en sus puestos. Un viaje en metro y llegan a Shinyokohama para visitar el Museo del Ramen, un viaje a los orígenes de uno de los platos típicos de la gastronomía japonesa. La torre Skytree no puede faltar en la ruta, una de las construcciones más altas del país. El centro Ikebukuro no podía faltar. Los animes populares saltan del papel al mundo real (Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, Pokémon...). Y Shibuya es el broche final de la ruta por Tokio, lugar donde se encuentra la estatua de Hachiko y uno de los cruces más famosos del cine, manga y anime.