Among Us VR: ElRubius y Alexby se vuelven "impostores virtuales"

Si miras las tendencias de YouTube o Twitch, no hay día que Among Us no ocupe los primeros puestos. Llama la atención que un juego tan sencillo a nivel técnico y con tan pocas posibilidades de lucirse en los gráficos siga ocupando, día tras día, por lo menos siete posiciones del top 10. Pero la cosa podría cambiar desde ya.

El fenómeno de los impostores ha tenido como resultado una adaptación hecha por fans para VRChat. Este sistema es una especie de red social pensada para gafas de realidad virtual, y se puede modificar para que los escenarios y personajes estén al gusto de los usuarios. Por qué no, también se puede inspirar en juegos populares...

Unos aficionados han colgado gratuitamente la versión completa de uno de los mapas de Among Us en 3D, con astronautas de colores, cables para conectar, botones y todas las misiones incluidas. Por supuesto no faltan los impostores, asesinatos ni rondas de discusión.

Lo mejor es que a pesar del nombre no tienes que jugar obligatoriamente con gafas VR, solo instalarte VRChat (es gratuito) y buscar el mod en el navegador integrado dentro de ese universo. Un puntazo que no ha dejado escapar ElRubius.

En cuanto le dieron el chivatazo, Rubius convocó a unos cuantos ilustres amigos para probarlo con un resultado, como siempre, descacharrante. "Joé cómo mola esto", se le escucha a menudo decir durante la partida, donde no solo hay tripulantes normales sino ranas, caricaturas o avatares de anime.

El punto de vista de Alexby, que hacía de impostor durante la partida, era mucho más divertido, sobre todo por la variedad de gestos que permite la versión virtual del juego. Sus vaciles y acusaciones a otros participantes, así como el espíritu cutre pero con estilo del juego, pueden dar muchísima vidilla a una nueva dimensión del título más popular del momento.

Cada vez queda más clara una cosa: Among Us no es una moda pasajera, y ha ganado por goleada su batalla contra Fall Guys.