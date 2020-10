Aniversario Karmaland: así han celebrado las redes los mejores momentos

Si le llegan a decir a los creadores de Minecraft lo que su sencillo juego iba a mover solo en YouTube, probablemente no se lo hubieran creído. Una década en lo más alto en ventas y usuarios que en España ha culminado durante buena parte de 2020 con Karmaland.

La serie que agrupaba a los creadores de contenido más top batió todos los récords de audiencia, y aunque ahora andan muy liados con Among Us o Fall Guys, hubo un momento en el que nadie dudaba que era el contenido más demandado en las plataformas de streaming.

Tal día como hoy pero de hace un año, la serie comenzaba su andadura por el panorama gaming, en una especie de roleo sin normas que enganchó a millones de espectadores.

WillyRex y Vegetta entraron al trapo muy rápidamente, y luego se fueron uniendo Rubius, Fargan, Alexby o Auronplay. Este último fue además uno de los más exitosos, y hace poco aclaraba que para él 2020 se fue oficialmente a la porra en el momento que apoyó a Lolito en su lucha con Luzu por la alcaldía.

"No sé qué saldrá de esto, pero quiero que sepáis que he disfrutado cada segundo que he pasado en Karmaland". Fueron las últimas palabras de Luzu en el universo cuadriculado, y de hecho las últimas que pronunció en una retransmisión, porque se ha tomado un mes de vacaciones y todavía no ha publicado nada nuevo en su canal desde entonces.

Los tuiteros se han pasado muchas horas agradeciendo los buenos momentos que les dejaron los piques (reales y guionizados) de un montón de colegas haciendo lo que más les gusta. Raro era el día en el que no se encontraba en el top de tendencias de YouTube, con extractos de los protagonistas muertos de risa.

Con las bodas improvisadas, los hijos secretos, el evento del meteorito, el adiós (y regreso) de Lolito, la explosión en casa de Rubius, las elecciones de Luzu o las travesuras de Auron es imposible pensar que Karmaland no haya pasado a la historia. Pero en el buen sentido.