Si te metes cualquier día en las tendencias de videojuegos españolas que todos los días publica YouTube, verás que Karmaland suele estar en los primeros puestos. La serie inacabable de Minecraft ha atraído a los mayores creadores de contenido de nuestro país, y alguno que quería entrar se ha quedado con las ganas.

AuronPlay fue de los últimos en entrar pero uno de los que más juego ha dado dentro del... esto, juego, claro. No se puede decir que sea un youtuber al que le falte el don de la palabra, si bien entre sus troleos, sus sesiones de terapia a compañeros o sus cruzadas nostálgicas quizá necesite un pelín de inspiración. Y antes de que la pierda, ha decidido tomar cartas en el asunto.

Acompañado por varios colegas, el catalán ha decidido tomar una decisión que le puede cambiar la vida: atracar bancos, buscar trabajo en el mundo del hampa y aprender a conducir coches de alta gama a toda velocidad para escapar de las autoridades. No se ha vuelto loco, es solo que ha empezado a practicar 'Role Play' en GTA V.

El exitoso juego de Rockstar le sirve de escenario para practicar, además, las clases de interpretación. "Este servidor no es como Karmaland, que te portas mal y te mandan a la cárcel", explica Auron. "Aquí da igual si te llamas AuronPlay como si te llamas PewDiePie: si no roleas bien, te echan para siempre".

La presión es máxima para mantener el tipo y aprender a comportarse como un criminal (o un currante, depende del día), aunque siempre con cachondeo. Si no, no sería quien es. El caso es que organizándose en golpes individuales o colectivos, las partidas de su nueva serie están siendo un éxito. La que menos acumula 3,2 millones de visitas en YouTube.

Comenzó las retransmisiones la semana pasada y cada vez se le ve más suelto dentro de los bajos fondos. Aunque se le da bien eso de los bajos fondos, se lo toma como un entrenamiento y desde luego no tiene las mismas comodidades que en Karmaland. "A mí esto de dormir en un banco en la calle no me va mucho", dijo al despedirse el primer día. Vamos, que lo vas a seguir viendo desbarrar en Minecraft seguro.