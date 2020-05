Dicen que, ahora con el regreso de La Liga, vuelve el fútbol, Pero quien lo dice en realidad no se ha dado cuenta de que nunca se fue gracias a los creadores de contenidos. Kolderiu, Spusito, Papi Gavi y por supuesto DJ Mario se han puesto las pilas estos días y YouTube les está premiando con los primeros puestos de tendencias en la plataforma.

Una prueba de que FIFA está funcionando como nunca es que las retransmisiones de creadores de contenido que hablan sobre simuladores deportivos llevan más de una semana por encima de clips de Vegetta, WillyRex o el mismísimo Rubius. Una fiebre futbolera que solo parece superar el Escuadrón Salchichón con su Calvaland.

DJ Mario, por ejemplo, sube sus directos sin cortes a YouTube y es capaz de acumular más de un millón de visitas en menos de un día con un vídeo que dura más de 5 horas, algo al alcance de muy pocos. Pero es que el estilo que tiene cada uno y la comunidad que han creado alrededor suyo les diferencia muy claramente.

Da la sensación que no compiten entre ellos, como sí sucede en otros títulos (Fortnite, Minecraft, Call of Duty, GTA V...), y que pueden colaborar en vídeos solo por las risas en vez de por un guión o una obligación. Y claro, ver a Spursito haciendo una mezcla de YouTube y TikTok con Papi Gavi alegra a cualquiera.

Además, el hecho de que gente como 'los Hermanos Buyer' ayuden a streamers que están empezando ha hecho que el juego tenga un repunte de usuarios retransmitiendo por Twitch. Seguro que la marca que produce el juego está tan contenta, y los jugadores que consiguen el dinerito todavía más.

El secreto del éxito para FIFA estos días no parece asociado a las ganas que tiene la gente de fútbol real. Es más el cachondeo de las historias que se inventan youtubers como Kolderiu con jugadores profesionales o Robert PG, a puntito de llegar a los 5 millones de seguidores. Mientras sigan desprendiendo buen rollo, probablemente seguirán en lo más alto. Como diría el inicio del juego: It's In The Game.